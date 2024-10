Ghilarza, paura per l'incendio di una bombola Gpl: cosa è successo

Questa sera, intorno alle ore 18, un incendio ha interessato una bombola di Gpl all’interno del cortile di un “muristene” nel novenario di San Serafino, situato nell’agro di Ghilarza. L’episodio ha suscitato preoccupazione tra i residenti, ma fortunatamente l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha evitato gravi conseguenze. Una squadra dei vigili del fuoco del Distaccamento di Abbasanta è stata inviata immediatamente sul posto. Gli operatori del 115 sono riusciti a domare le fiamme e a mettere in sicurezza la bombola e l’area circostante, evitando così ulteriori rischi di esplosioni o propagazione dell’incendio. Le operazioni di messa in sicurezza e spegnimento dell’incendio hanno richiesto circa un’ora di intenso lavoro. Le cause dell’incendio non sono ancora chiare e sono in corso accertamenti per stabilire l’origine delle fiamme. Il novenario di San Serafino, noto per la sua tradizione religiosa e per la presenza dei caratteristici “muristenes”, piccole abitazioni legate alla devozione popolare, ha vissuto momenti di apprensione, ma grazie all’efficienza dei soccorsi la situazione è tornata rapidamente sotto controllo. Resta da

