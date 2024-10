Baradili, lettura e musica tradizionale per due giorni di cultura

Nel più piccolo paese della Sardegna, Baradili, si terranno due giornate dedicate alla lettura e alla musica tradizionale sarda, offrendo alla comunità l’occasione di vivere momenti di condivisione culturale. Venerdì 11 ottobre alle 18, presso il parco comunale, sarà avviato un laboratorio di lettura propedeutico all’incontro di fine mese con lo scrittore Simone Tempia, che presenterà il suo nuovo libro in uscita il 15 ottobre. L’evento, organizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con il Club “Jane Austen”, ha l’obiettivo di creare spazi in cui i cittadini possano confrontarsi ed esprimere le proprie emozioni attraverso la lettura. Promuove inoltre il benessere sociale e individuale attraverso la cultura. Ma non sarà solo la lettura al centro di queste giornate. Sabato 12 ottobre, alle 17, la chiesa parrocchiale ospiterà un concerto del Tenore Populu Sardu di Oliena. L’evento, organizzato dall’associazione “Perdas e Sonus”, sarà anticipato da un’animazione dedicata ai bambini, per introdurli al mondo del canto tradizionale sardo. Il concerto sarà un’occasione per celebrare la ricchezza della musica isolana e rafforzare il legame con le radici culturali

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

