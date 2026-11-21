(Adnkronos) - Guendalina Tavassi sta bene. La concorrente dopo una brutta caduta avvenuta ieri pomeriggio ha dovuto abbandonare temporaneamente la Casa del 'Grande Fratello Vip'. Tavassi è stata accompagnata al pronto soccorso per alcuni controlli, ma è rientrata nella Casa in serata, in ottime condizioni di salute.

Guendalina ha raccontato agli altri inquilini lo paura vissuta subito dopo l'incidente: "Dopo la botta, il cervello... non riesco nemmeno a spiegare. Le mani e le braccia formicolavano, non le sentivo più. Ho pensato di morire", ha raccontato. Anche il concorrente Andreas ha ricostruito l'accaduto in modo ironico, anch se inizialmente si era molto preoccupato per le condizioni della finalista. "Ho notato che aveva un capello che le attraversava le due sopracciglia, ma da lontano mi sembrava che fosse sangue", ha detto.

Secondo il racconto della concorrente e il video della caduta, Guendalina avrebbe chiesto a Giulia di prenderla in braccio per gioco, le due però sono inciampate all'instante a causa del pavimento bagnato. Giulia è caduta poggiandosi sul corpo di Guendalina, mentre la concorrente ha sbattuto la testa.