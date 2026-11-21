(Adnkronos) - Il numero uno torna in campo a Torino e vuole la finale. Oggi, sabato 21 novembre, Alexander Zverev affronta Daniil Medvedev nella semifinale delle Atp Finals, nel match che vale il pass per l'ultimo atto del Torneo dei Maestri. Si comincia non prima delle 20:30.

Dove vedere Zverev-Medvedev? Il match sarà visibile in diretta tv su Sky Sport (ai canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis) e in streaming su Sky Go e Now.

Intanto, nel match del pomeriggio, Alcaraz ha battuto Shelton conquistando la finale del torneo.