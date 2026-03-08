Genoa-Roma: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv
Torna in campo la Roma. I giallorossi sfidano oggi, domenica 8 marzo, il Genoa - in diretta tv e streaming - del grande ex Daniele De Rossi nella trasferta della 28esima giornata di Serie A. Al Ferraris la squadra di Gasperini arriva dopo il pareggio per 3-3 contro la Juventus, mentre quella dell'ex capitano giallorosso è stata battuta dall'Inter 2-0 a San Siro.
Genoa-Roma, orario e probabili formazioni
La sfida tra Genoa e Roma è in programma oggi, domenica 8 marzo, alle ore 18. Ecco le probabili formazioni:
Genoa (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Malinovskyi, Frendrup, Amorim, Martin; Vitinha, Colombo. All. De Rossi
Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Cristante, Koné, Rensch; Pisilli, Pellegrini; Malen. All. Gasperini
Genoa-Roma, dove vederla in tv
Genoa-Roma sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv, ma anche su quelli SkySport. La partita si potrà seguire anche in streaming sull'app di SkyGo, sulla piattaforma di Dazn e su NOW.
Leggi Tutte le Notizie di oggi in Sardegna
Sarda News - Notizie in Sardegna
Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità.
Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it