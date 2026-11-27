(Adnkronos) - “M346 Pan dà il cambio all’MB-339 ed è un gioiello tecnologico italiano. Rappresenta il futuro della nostra industria aerospaziale. Un aeroplano di grandi capacità che già vola con l'Aeronautica militare come addestratore avanzato. Siamo tutti in attesa di vederlo staccare le ruote. Porterà il tricolore italiano in giro per il mondo”. Lo ha detto il generale di squadra aerea Antonio Conserva, capo di Stato maggiore dell'Aeronautica militare italiana, partecipando oggi al roll-out del velivolo a Venegono Superiore, in provincia di Varese.

“Questo velivolo è un addestratore, è un bimotore che può fare lunghe tratte, quindi porteremo il tricolore non solo in Italia, ma anche in Europa e nel mondo", ha affermato Conserva, parlando di "un grande momento di sviluppo anche per la nostra capacità di protezione”. Si tratta di un velivolo che vola “da oltre dieci anni con noi e questa nuova versione lo proietta nel futuro. Il prossimo futuro vede una versione ancora più capace, in grado di assicurare la difesa dei cieli italiani in funzione anti-drone. Quindi guardiamo con assoluta fiducia lo sviluppo che l’industria nazionale ci sta mettendo a disposizione”, sottolinea il generale.

In un momento storico come quello attuale, in cui le forze armate sono chiamate a un impegno maggiore, il tricolore nei cieli del Paese “porta serenità e gioia”. “Credo che in questo momento difficile dobbiamo ricordarci che la Difesa italiana è pronta ad assicurare la deterrenza e la difesa del nostro Paese. Vedere le frecce che sfrecciano è un momento, secondo me, di gioia per i nostri concittadini ed è la rappresentazione del fatto che l'Italia è in grado di esprimere nel settore aerospaziale delle vere eccellenze, di cui questo velivolo è un testimonial”, conclude il capo di Stato maggiore dell'Aeronautica.