(Adnkronos) - L’ombra entra nei progetti di mobilità, perché muoversi in città significa fare i conti anche con il caldo. Il parcheggio davanti alla scuola diventa una piazza dove fermarsi a giocare. La rete ciclabile collega istituti, università e luoghi di lavoro. Una sfida collettiva coinvolge i cittadini e li invita a lasciare l’auto ferma. Le merci percorrono l’ultimo tratto in cargo bike e sul lungomare si pedala e si passeggia dove prima si cercava parcheggio. Il cambiamento delle città passa da qui: dal tragitto del mattino, da una consegna, dalla possibilità di lasciare andare un figlio a scuola in autonomia in un percorso sicuro

Sono queste le trasformazioni premiate dalla decima edizione di Urban Award, che assegna il primo posto a Cagliari, il secondo a Reggio Emilia e il terzo a Venezia. A L’Aquila va la menzione speciale Intesa Sanpaolo '10 Years Impact', a Padova la menzione Innovazione e Logistica, mentre Bari riceve il Premio della stampa. La cerimonia si è svolta oggi a Verona, nell’ambito dell’Assemblea nazionale Anci. Ideato da Ludovica Casellati, l’Urban Award valorizza le migliori pratiche di mobilità sostenibile dei Comuni italiani, con il patrocinio di Anci, il sostegno del main partner Intesa Sanpaolo e dei Silver Partner Confcommercio e Pin Bike.

Ai primi tre Comuni classificati, Cagliari, Reggio Emilia e Venezia, quest’ultimo donerà la propria piattaforma tecnologica per incentivare gli spostamenti quotidiani in bicicletta. Il sistema certifica i tragitti effettivamente percorsi e trasforma i chilometri pedalati in premi e buoni spendibili nei negozi della città, collegando la mobilità sostenibile al commercio di prossimità. I dati raccolti offrono inoltre alle amministrazioni informazioni utili per pianificare infrastrutture e servizi. Il legame tra mobilità e commercio è anche alla base della partecipazione di Confcommercio: migliorare l’accessibilità dei negozi e la qualità dello spazio pubblico significa favorire la frequentazione delle attività di vicinato e contribuire alla vitalità dei quartieri. Il sostegno al premio riconosce così il ruolo delle politiche di mobilità nel rendere le città più vivibili e nel contrastare la desertificazione commerciale.

"In Italia - ha dichiarato Ludovica Casellati, ideatrice di Urban Award - l’auto assorbe ancora oltre il 60% degli spostamenti e viene utilizzata anche per più di un tragitto su quattro entro i due chilometri. E' su queste distanze brevi, e sulle abitudini che le accompagnano, che si misura la capacità delle amministrazioni di offrire alternative credibili . Quando abbiamo dato vita al premio, dieci edizioni fa, volevamo portare all’attenzione nazionale i Comuni che stavano provando a cambiare le cose. Nel tempo abbiamo costruito un patrimonio di esperienze che aiuta altre amministrazioni a partire da soluzioni già sperimentate. È questo il valore di Urban Award: dare visibilità a chi innova e creare le condizioni perché i risultati di una città possano diventare un’opportunità per molte altre".

"L’Urban Award da sempre ha contribuito a valorizzare il lavoro dei Comuni che hanno scelto di investire sulla mobilità sostenibile come leva di qualità della vita, salute e sicurezza degli spazi urbani. Un ringraziamento e i miei complimenti vanno a chi ha ideato e fatto crescere nel tempo un premio capace di raccontare e mettere in rete tante buone pratiche dei territori. Sono proprio le amministrazioni locali il luogo nel quale queste politiche diventano concrete, attraverso percorsi ciclabili, collegamenti più sicuri, servizi e iniziative capaci di modificare le abitudini quotidiane. Far conoscere le esperienze che hanno funzionato significa offrire ad altri Comuni strumenti e modelli da adattare alle proprie realtà, rafforzando una mobilità più sostenibile e accessibile", ha spiegato Roberto Pella, vicepresidente Anci.

Primo classificato-Cagliari: per andare a piedi serve anche l'ombra: La mobilità sostenibile deve fare i conti con una delle sfide più urgenti per le città: l'aumento delle temperature e la necessità di rendere gli spazi pubblici accessibili e confortevoli anche durante i mesi più caldi. È su questo rapporto tra mobilità e adattamento climatico che si distingue Cagliari, vincitrice della decima edizione con il programma 'Cagliari cambia passo'. Il progetto affronta in maniera integrata la qualità dei percorsi pedonali, lo sviluppo della rete ciclabile e la sicurezza stradale, affiancando agli interventi infrastrutturali soluzioni pensate per mitigare gli effetti del caldo. L'obiettivo è rendere gli spostamenti a piedi e in bicicletta una possibilità concreta, intervenendo non soltanto sui collegamenti, ma anche sulle condizioni nelle quali questi vengono utilizzati. Tra le principali azioni figurano i Percorsi verdi, finanziati con 4 milioni di euro e completati al 60% al momento della candidatura. Gli interventi interessano cinque quartieri e comprendono nuovi camminamenti, attraversamenti rialzati, aree verdi e la rimozione di porzioni di pavimentazione, con l'intento di migliorare la fruibilità degli spazi e la permeabilità del suolo. A questi si aggiungono circa 8 chilometri di nuovi percorsi ciclabili, destinati a integrare la rete esistente e a rafforzare anche i collegamenti con le aree universitarie.

Particolare attenzione è riservata ai tragitti frequentati dai più giovani: a Pirri, gli interventi davanti agli istituti scolastici trasformano tratti stradali in spazi protetti, restituendo ai bambini luoghi sicuri per gli spostamenti e le attività quotidiane. Il programma comprende inoltre un piano da 7,225 milioni di euro, che al momento della candidatura si trovava in fase avanzata di progettazione e affidamento dei lavori. Sono previsti interventi di ombreggiamento, punti di accesso all'acqua pubblica e superfici più permeabili lungo i percorsi pedonali, per rendere la mobilità attiva praticabile anche in condizioni climatiche difficili.

La motivazione della giuria: "Una pista ciclabile sotto il sole, in una città sempre più calda, rischia di restare vuota. Cagliari affronta il problema alla radice: per cambiare il modo in cui ci muoviamo bisogna occuparsi anche delle condizioni in cui lo facciamo. Ombra, acqua, verde, sicurezza davanti alle scuole e collegamenti universitari entrano nello stesso progetto. È questa capacità di leggere insieme mobilità e adattamento climatico a convincerci: progettare un percorso significa chiedersi chi lo userà, in quale stagione, con quali difficoltà".

Secondo classificato-Reggio Emilia: il parcheggio diventa una piazza per bambini e famiglie. Restituire lo spazio pubblico ai cittadini, partendo dai luoghi attraversati ogni giorno dai più giovani. È il principio alla base della trasformazione di piazza Gattalupa, a Reggio Emilia, che conquista il secondo posto di Urban Award con un intervento capace di modificare non soltanto l'organizzazione della viabilità, ma anche il modo di vivere uno dei principali punti d'incontro del quartiere. Dove prima trovavano posto le automobili, oggi si sviluppa un'area pedonale destinata al gioco, all'attesa e alla socialità. Sulla piazza si affacciano un nido, una scuola dell'infanzia, una primaria, una secondaria di primo grado, una piscina e una palestra: strutture frequentate quotidianamente da bambini, ragazzi e famiglie, con orari ed esigenze differenti.

La riqualificazione, realizzata nell'ambito del progetto RE_CLACS – Reggio Emilia Casa-Lavoro Casa-Scuola, rappresenta il risultato di un percorso avviato nel 2010. Dopo l'introduzione delle prime limitazioni al traffico nel 2017, l'amministrazione ha scelto di intervenire sulla configurazione stessa dell'area, trasformandola stabilmente in uno spazio pedonale e dotandola di verde, arredi e attrezzature per il gioco rivolte alla fascia d'età da zero a quattordici anni. L'intervento permette di affrontare contemporaneamente due esigenze: migliorare la sicurezza degli spostamenti verso gli edifici scolastici e offrire alle famiglie un luogo di incontro sottratto al traffico. Una trasformazione che si inserisce in una politica di lungo periodo, orientata a favorire l'autonomia dei ragazzi e a incoraggiare gli spostamenti a piedi e in bicicletta. La motivazione della giuria: "Il secondo premio va a Reggio Emilia, che da anni investe sulla libertà dei più giovani di muoversi a piedi e in bicicletta. La trasformazione di piazza Gattalupa, da parcheggio davanti a quattro scuole a spazio pedonale, dà forma a questo impegno: il tragitto verso la classe diventa più sicuro e la scuola ritrova una piazza dove incontrarsi. Premiamo la continuità di una politica che tiene insieme progettazione urbana, educazione e coinvolgimento delle famiglie. Perché l'autonomia dei ragazzi ha bisogno anche di una città che la renda possibile".

Terzo classificato-Venezia: la mobilità di chi vive la città tutto l'anno. In una città che richiama ogni anno milioni di visitatori, ripensare la mobilità significa anche rivolgere l'attenzione alle esigenze di chi il territorio lo abita quotidianamente. È questa la prospettiva del progetto 'Venezia in Bici', con cui la città lagunare conquista il terzo posto di Urban Award, grazie a una strategia che unisce infrastrutture ciclabili, servizi e coinvolgimento dei cittadini.

Il progetto riguarda la terraferma e le isole del Lido e di Pellestrina, dove una rete di circa 200 chilometri di percorsi ciclabili collega luoghi di studio, lavoro, sport e tempo libero. Un sistema pensato per rendere la bicicletta un'alternativa concreta negli spostamenti di tutti i giorni, superando una visione della mobilità ciclabile limitata al tempo libero. Accanto alla rete infrastrutturale, l'amministrazione ha sviluppato iniziative per accompagnare i cittadini verso un utilizzo più frequente delle due ruote. Tra queste figurano oltre 70 appuntamenti di officina mobile gratuita Bike-Check, attività educative negli istituti scolastici, percorsi di progettazione che coinvolgono gli adolescenti e sperimentazioni di applicazioni digitali per incentivare forme di trasporto sostenibili. Tra gli interventi più significativi rientra il nuovo collegamento ciclabile di via Asseggiano, realizzato per rendere più sicuro il percorso verso un polo scolastico frequentato da oltre 3.000 studenti.

La motivazione della giuria: "Venezia viene raccontata quasi sempre attraverso chi arriva. Questa volta ci ha convinto per l'attenzione a chi resta: chi ci abita, va a scuola, lavora e deve potersi muovere bene ogni giorno», sottolineano i giurati. «Premiamo una politica ciclabile che ha una direzione chiara e sa parlare anche fuori dalla cerchia degli appassionati. Rete, servizi e coinvolgimento dei quartieri compongono una proposta riconoscibile, capace di dare alla bicicletta un posto nelle abitudini delle persone. E' il senso di Urban Award: riconoscere le città che sanno trasformare una scelta di mobilità in una possibilità concreta per tutti".

Menzione speciale Intesa Sanpaolo '10 Years Impact'-L'Aquila: ripensare il centro e promuovere nuove abitudini. La menzione speciale Intesa Sanpaolo '10 Years Impact', istituita in occasione della decima edizione di Urban Award, premia i progetti che hanno saputo tradurre una visione di lungo periodo in cambiamenti concreti e duraturi, contribuendo all’innovazione e al miglioramento della qualità della vita nelle comunità.

Il riconoscimento è stato assegnato al Comune di L’ Aquila, per il percorso di rinascita e trasformazione urbana intrapreso dalla città, capace di fare della ricostruzione un’opportunità per ripensare gli spazi pubblici e l’organizzazione della mobilità. Un impegno che ha posto la sostenibilità e l’accessibilità al centro di una nuova concezione urbana, attraverso un progetto che ridefinisce il rapporto tra circolazione automobilistica e spazi destinati alle persone, restituendo centralità alla vivibilità e alle esigenze della comunità. Accanto alla riorganizzazione degli spazi, emerge la capacità di coinvolgere direttamente i cittadini, trasformando la mobilità sostenibile in un'esperienza collettiva. Un risultato significativo è arrivato durante la European Mobility Week Steps Challenge 2026, svoltasi dal 16 al 22 settembre, una sfida che ha invitato le comunità a privilegiare gli spostamenti a piedi. La squadra dell'Aquila ha coinvolto 557 partecipanti, risultando il gruppo più numeroso d'Italia e totalizzando oltre 16,7 milioni di passi, equivalenti a circa 12.000 chilometri. Secondo il rapporto ufficiale Walk15, la città si è classificata prima tra le 107 italiane partecipanti e dodicesima tra 972 città europee per numero complessivo di passi. Un dato che testimonia la partecipazione della comunità e la possibilità di promuovere nuove abitudini attraverso iniziative capaci di coinvolgere un numero significativo di persone.

"Intesa Sanpaolo ha conferito una menzione speciale al Comune di L’ Aquila, per aver saputo trasformare il percorso di ricostruzione della città in un’occasione di innovazione urbana e sociale. È stata particolarmente apprezzata la capacità di coinvolgere attivamente la comunità, dando vita a un’esperienza collettiva e condivisa, capace di rafforzare il legame tra cittadini e territorio", ha dichiarato Vittorio Brumotti, campione internazionale, pioniere del ciclismo sostenibile e ambassador di Intesa Sanpaolo, che ha consegnato il premio nel corso della cerimonia.

Menzione Innovazione e Logistica-Padova: le cargo bike riprogettano le consegne in centro. La mobilità sostenibile non riguarda soltanto gli spostamenti delle persone, ma anche il trasporto delle merci e l'impatto che le consegne producono sulla circolazione urbana. E' da questa esigenza che nasce Disco, il progetto con cui Padova conquista la menzione Innovazione e Logistica, grazie a un nuovo modello di distribuzione pensato per ridurre la presenza dei furgoni nel centro storico. Il sistema interviene sulla fase dell'ultimo miglio, il tratto conclusivo del trasporto che porta le merci fino al destinatario. Attraverso aree di interscambio e prenotazioni digitali, il progetto prevede il trasferimento dei carichi dai veicoli commerciali alle cargo bike, biciclette attrezzate per il trasporto di prodotti e pacchi. La sperimentazione ha inizialmente previsto l'impiego di un veicolo attrezzato come locker mobile, utilizzato come punto di deposito e ritiro delle merci, e l'attivazione di tre aree dedicate. Sulla base dell'esperienza avviata, il Comune ha scelto di consolidare il modello attraverso la realizzazione di hub logistici a servizio del centro storico, con l'obiettivo di rendere più efficiente la distribuzione e limitare l'ingresso dei mezzi commerciali.

La motivazione della giuria: "Padova riceve la menzione perché affronta una questione rimasta troppo spesso ai margini delle politiche di mobilità: lo spazio che le consegne occupano nelle nostre città», sottolineano i giurati. «La scelta di puntare sulla ciclologistica acquista valore perché accompagnata da un'organizzazione che può renderla praticabile per gli operatori. Premiamo questa capacità di passare dalla sperimentazione alla costruzione di un servizio: è su questo passaggio che si misura l'innovazione, quando una buona idea trova posto nel funzionamento quotidiano della città".

Premio della stampa-Bari: il lungomare di Santo Spirito torna ai cittadini. Restituire il mare alla vita quotidiana dei quartieri, superando una concezione del lungomare dominata dalla circolazione e dalla sosta delle automobili. È il risultato della riqualificazione di Santo Spirito, a Bari, che conquista il Premio della stampa con un intervento di rigenerazione urbana capace di incidere sulla fruibilità degli spazi pubblici. Il progetto, concluso nel giugno 2026, interessa circa 900 metri di fronte mare e ha consentito di restituire alla cittadinanza 14.500 metri quadrati precedentemente occupati dal traffico davanti al porto. La trasformazione comprende nuovi percorsi pedonali e ciclabili, pavimentazioni drenanti, rastrelliere, mappe tattili e la piantumazione di circa 80 tamerici. L'investimento complessivo è di 4,2 milioni di euro e si inserisce in una strategia più ampia di riqualificazione dei waterfront cittadini, portata avanti nel corso degli anni ed estesa progressivamente anche ai quartieri più periferici.

Il nuovo assetto permette di vivere il lungomare come luogo di incontro e socialità, migliorando al tempo stesso i collegamenti in bicicletta con il vicino quartiere di Palese. L'elemento centrale dell'intervento è proprio la capacità di riportare lo spazio pubblico al servizio della comunità locale, valorizzando luoghi che fanno parte della vita quotidiana dei residenti e non soltanto dell'immagine turistica della città. La motivazione della giuria: "Per capire quanto cambia una città bisogna guardare anche dove finiscono le cartoline. A Santo Spirito la trasformazione del lungomare raggiunge la vita di quartiere: il mercato del pesce, le passeggiate, le soste all'ombra, gli spostamenti verso Palese. Bari porta avanti un lavoro iniziato da anni e ne estende i benefici fuori dal centro. I 14.500 metri quadrati liberati dal traffico davanti al porto rendono concreta questa scelta: spazio disponibile per stare sul mare, incontrarsi e muoversi. È una trasformazione che si lascia raccontare attraverso gli usi quotidiani dei luoghi e che dà alle periferie piena cittadinanza nel progetto urbano".

Le candidature sono state valutate da una giuria presieduta da Ludovica Casellati. Ne fanno parte Marino Bartoletti, giornalista, scrittore e ambassador di Urban Award; Vittorio Brumotti, testimonial di Intesa Sanpaolo; Riccardo Capecchi, esperto struttura tecnica di Missione MIT; Nico Capogna, ceo di Pin Bike; Chiara Giallonardo, Rai Isoradio; Paolo Testa, responsabile del settore urbanistica e rigenerazione urbana di Confcommercio ; Maria Rita Grieco, direttrice di Rai Italia; Simone Nuglio, Legambiente; Fabrizio Penna, direttore generale di Ispra; Silvia Livoni, Osservatorio Bikeconomy; Piero Nigrelli, direttore del settore ciclo di Ancma; Roberto Pella, deputato, vicepresidente Anci e presidente della Lega Ciclismo; Monica Sala, giornalista e conduttrice di Radio Monte Carlo, e Pierangelo Soldavini, giornalista del Sole 24 Ore.