Gdf scopre in un anno in Sardegna 326 evasori totali e 1.362 lavoratori in nero - Notizie

Oltre 27 mila interventi e circa 2.200 indagini, scoperti 326 evasori totali, 1.362 lavoratori in nero o irregolari, 1.637 verifiche sulla spesa pubblica e 786 sui fondi legati al Pnrr, 42 persone denunciate per riciclaggio, 95 quelle segnalate alla Corte dei conti, sequestrate 24,3 tonnellate tra marijuana e cannabis, 185 chili tra cocaina ed eroina, 116 chilogrammi di hashish, 191 indagati per detenzione e spaccio. Sono solo alcuni dei numeri di un anno di attività della Guardia di finanza che oggi nella sede del comando regionale, ha festeggiato i 252 anni di storia.Le celebrazioni hanno avuto inizio con la deposizione di una corona di alloro davanti al monumento dedicato alla memoria dei caduti nella caserma Satta. Presenti il comandante regionale, generale di brigata Claudio Bolognese, il comandante provinciale di Cagliari, generale di brigata Danilo Massimo Cardone, una rappresentanza dei militari in servizio e in congedo, autorità militari civili e religiose Successivamente si è svolta la cerimonia nel corso della quale il generale Bolognese ha tracciato un bilancio dei risultati di un anno di attività.Sul fronte del contrasto alle frodi e all'evasione fiscale svolte 194 indagini che hanno consentito di denunciare 208 persone per reati tributari. Scoperti nove casi di evasione fiscale internazionale (non dichiarati complessivamente 118 milioni di euro). Gli accertamenti si sono conclusi con la proposta di sequestro di beni e conti per oltre 80 milioni di euro. Per quanto riguarda la spesa pubblica eseguiti 1.637 di cui 786 interventi per verificare le spettanze relative al Pnrr.In tale ambito, sono stati 129 gli interventi con irregolarità, per un importo totale di 21,3 milioni di euro.Sul fronte della spesa pubblica nazionale sono stati effettuati 1.236 interventi, di cui 648 in tema di reddito...

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