(Adnkronos) - "Non faccio dichiarazioni anche per rispetto dell'autorità giudiziaria. Spero che sia arrivato il momento di avere giustizia per Chiara, per me". A parlare è Alberto Stasi, raggiunto dai microfoni di Mattino5 che questa mattina su Canale 5 ha mandato in onda la breve dichiarazione dell'unico condannato in via definitiva per il delitto di Garlasco, in cui perse la vita Chiara Poggi, all'epoca sua fidanzata. Negli ultimi giorni si è tornato a parlare con insistenza di un possibile processo di revisione proprio per Stasi, alla luce dell'iscrizione nel registro degli indagati di Andrea Sempio nel nuovo filone d'indagine sull'omicidio.

In studio ha preso la parola anche Giada Bocellari, che da anni assiste Stasi: "Alberto, come sapete, non ama molto parlare, e questo è strato motivo di antipatia in passato. Ma credo di rappresentare bene il suo pensiero: da un lato guarda al suo futuro con fiducia ma anche con paura perchè sono stati anni di grande soffrenza. Una speranza c'è, ma sappiamo che ci saranno dei processi, che sono le uniche cose che contano al di là del parlare mediatico".

Sempre Bocellari ha poi aggiunto che "il focus della revisione è Alberto Stasi, non Andrea Sempio. Quest'ultimo non viene menzionato nella nostra richiesta di revisione, perché ha diritto ad essere eventualmente processato, non può essere portato in una sede in cui non gli sarebbe garantito neanche il contraddittorio. Ci tengo a precisarlo perché dal punto di vista tecnico è un dato fondamentale. Quello che le indagini di Pavia possono dire rispetto alla revisione riguardano potenziali elementi a discarico di Alberto Stasi a prescindere che essi siano o meno a carico del nuovo indagato".