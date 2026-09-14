(Adnkronos) - Pasquale La Rocca torna come maestro di Ballando con le stelle 2026. Lo show di Rai1 annuncia il ritorno di uno dei maestri più vincenti nella storia del programma. Nella scorsa edizione della trasmissione, La Rocca ha partecipato in coppia con Barbara D'Urso, che si appresta a prendere posto in giuria.

Ballando con le stelle parte il 3 ottobre. Il cast ha preso quasi completamente forma con le coppie in gara tra maestri e concorrenti. Nikita Perotti sarà in coppia con Aurora Ramazzotti, Carlo Aloia, reduce da un infortunio, ballerà con Manuela Moreno. Ancora, Giovanni Pernice sarà in coppia con Noemi Bocchi, Giada Lini con l'ex calciatore Alessandro Matri, Valentina Fiorini con Massimo Ghini, Gioia Giovanatti con il campione Andy Diaz, Anastasia Kuzmina con Jimmy Ghione, Leonardo Lini con Anna Safroncik, Erika Martinelli con Alberto Ravagni, Luca Urso con Monica Guerritore, Elisa Terrasi con Riccardo Rossi e infine Rebecca Gabrielli con Eugenio Finardi. A questi si aggiunge Pasquale La Rocca che pare destinato a far coppia, quindi, con Ornella Muti.