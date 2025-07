Gallipoli, rischia di annegare in piscina parco acquatico: gravissimo bambino di 7 anni

(Adnkronos) - Un bambino di sette anni ha rischiato di annegare in una piscina e ora è ricoverato in condizioni gravissime in ospedale. E' accaduto a Gallipoli, in provincia di Lecce, in un parco acquatico. Erano presenti i genitori con i quali il piccolo è in vacanza. Sul posto è intervenuta la polizia di Stato.

Sarda News - Notizie in Sardegna

Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità.

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie