Ormai è una certezza: Gabriele Casti è una forza della natura nel tempio dei giochi a premi. L'insegnante di Selegas, con una miscela di preparazione, sangue freddo e un pizzico di sorte, continua a scrivere la leggenda della sua straordinaria cavalcata a La Ruota della Fortuna, agguantando un nuovo, ricchissimo, montepremi.

Una Serata da Brivido, Decisa da un Soffio

La vittoria, nella puntata di questa sera, è arrivata per un filo di lana. Gabriele si è confermato campione in carica superando uno dei suoi sfidanti per una manciata di euro, appena cento, in una sfida serrata che ha tenuto tutti col fiato sospeso. Nonostante il comprensibile carico emotivo, il giovane docente sardo non ha mai abbandonato la sua proverbiale concentrazione, gestendo la pressione con impeccabile freddezza.

Il momento clou è scattato con il gioco decisivo, La Ruota delle Meraviglie. È stato proprio in questa fase che Casti, rispondendo con esattezza a una delle tre domande finali, ha centrato l'obiettivo, aggiudicandosi un ulteriore bottino di 31.300 euro.

Un Bottino da Record che Cambia la Vita

Questa nuova, cospicua, vincita si è andata a sommare al tesoro che il popolare concorrente aveva già accumulato nelle scorse puntate. Il risultato finale è un patrimonio totale che lascia senza parole: ben 286.400 euro.

Una cifra astronomica, che innalza ulteriormente il suo primato assoluto come il concorrente più vincente nella lunga storia del programma. A questo tesoro, Gabriele aveva già messo da parte 255.100 euro e l'ambita Grande Panda, un premio che va ad arricchire un bottino che lui stesso ha definito "davvero importante" e in grado di disegnare un futuro completamente nuovo.

Con ogni puntata, Gabriele Casti non solo consolida il suo titolo, ma dimostra di essere un vero e proprio stratega del gioco, un campione la cui bravura lo ha reso ormai, a tutti gli effetti, imbattibile.