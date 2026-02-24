L'eurodeputato Roberto Vannacci, già vicesegretario della Lega, dopo un breve periodo tra i Non Iscritti entra, come leader di Futuro Nazionale, nel gruppo dell'Europa delle Nazioni Sovrane (Esn), fondato da Alternative fuer Deutschland insieme ad altri partiti di estrema destra di vari Paesi europei.

"E' un giorno splendido per il nostro gruppo - ha detto il copresidente del gruppo Esn René Aust, in conferenza stampa stamani a Bruxelles - siamo veramente orgogliosi di poter annunciare che al 100% del sostegno il nostro amico Roberto Vannacci è stato accolto e sarà membro del nostro gruppo".

"Nelle ultime settimane - ha continuato - abbiamo discusso molto sui nostri punti comuni e sulle nostre differenze e alla fine è risultato chiaramente che abbiamo pochissime differenze. Per noi è un grande onore accoglierti nel nostro gruppo - ha continuato rivolto a Vannacci - benvenuto".

Il generale: "Faremo grande lavoro con Esn"

Per Vannacci, "il fatto di avere unità di vedute, di credere fermamente che questa Europa debba cambiare e debba ritornare a essere l'Europa che ha primeggiato negli ultimi secoli della nostra storia, mi ha convinto a raggiungere questo gruppo e sono veramente convinto che insieme faremo un grande lavoro".

"Federiamo realtà di destra"

Futuro Nazionale, il partito fondato da Roberto Vannacci, guarda a "federare" le realtà "politiche e sociali" che credono in una "destra vera" e ai tanti italiani che non vanno a votare, "molti" dei quali sono di destra, ha spiegato lo stesso ex vicesegretario della Lega a margine della conferenza stampa di presentazione del suo ingresso nel gruppo Esn nel Parlamento Europeo.

"Credo che il mio ruolo - ha affermato Vannacci - sia quello di risvegliare tutte le persone che credono in una destra vera. Abbiamo il 52% degli italiani che non vanno a votare: molti di loro sono di destra e non si sentono rappresentanti dall'offerta politica che oggi è presente. Credo di risvegliare le coscienze di queste persone".

"E poi credo anche, perché no - ha aggiunto - di federare quelle realtà politiche e sociali che credono in una destra vera e possono vedere nel sottoscritto un punto di riferimento. Ma - ha precisato - non mi sono posto come obiettivo quello di collegare tutti i partiti di destra attualmente esistenti. Il mio obiettivo è cambiare l'Italia, cambiare l'Europa e riportare la destra che oggi sta governando su posizioni veramente di destra".

"Governo va preservato, è il meno peggio"

Futuro Nazionale ha votato la fiducia al governo guidato da Giorgia Meloni "perché ritengo che questo governo non debba essere messo in pericolo, che questo governo sia il meno peggio", ha poi detto Vannacci durante la conferenza stampa. "Ma non mi accontento del meno peggio - ha continuato - vorrei il meglio per noi, per i nostri figli e i nostri giovani. Ho anche votato inequivocabilmente no al decreto" sugli aiuti militari all'Ucraina.

"Ci danno al 4%"

Quanto ai sondaggi, Futuro Nazionale è dato "alla soglia del 4%", un risultato che "rincuora", ha sottolineato il fondatore del partito. "Le percentuali - ha risposto Vannacci - mi interessano fino a un certo punto. Non ne faccio una questione di riuscita o di fallimento, ma in qualche modo sono rincuorato: un partito che ancora deve esistere, che deve ancora tenere la sua assemblea costituente, che è dato alla soglia del 4%... caspita! Ditemi un'altra realtà in cui ciò sia avvenuto". Ed ha spiegato che l'assemblea costituente del suo partito si terrà "presumibilmente" a fine primavera.