L'addio del generale Roberto Vannacci alla Lega e la registrazione del nuovo soggetto politico "F uturo Nazionale" hanno letteralmente infiammato la rete. Secondo una ricerca di SocialCom, condotta con la piattaforma SocialData e presentata oggi durante la trasmissione Agorà su Rai Tre, le conversazioni online sull'europarlamentare ed ex vicesegretario del Carroccio sono aumentate di 15 volte nell'ultima settimana.

Nell'ultimo mese (5 gennaio - 5 febbraio 2026), il dibattito su Vannacci in Italia ha generato 15 mila conversazioni e 753 mila interazioni. L'accelerazione più forte si è registrata negli ultimi sette giorni, con un incremento del 1.400% delle conversazioni e del 2.100% delle interazioni. Ogni post sul tema produce mediamente 50 tra like, commenti e condivisioni.

Nonostante l'attenzione massiccia, il gradimento degli utenti resta basso. Il sentiment è negativo all'80%. Tra le emozioni prevalenti dominano la critica (43%), la rabbia (19%) e il sarcasmo (18%). Solo una parte minoritaria degli utenti esprime stima (11%) o apprezzamento (9%) per la mossa politica.

Anche il nuovo brand politico, "Futuro Nazionale", registra numeri significativi: 9.300 conversazioni e 609 mila interazioni nell'ultimo mese. In questo caso, il sentiment negativo scende leggermente rispetto al dato personale del generale, attestandosi al 67% (2 persone su 3). Tra le emozioni legate al nuovo partito prevalgono il sarcasmo (33%) e l'interesse (25%), seguito dalla preoccupazione (18%).

I picchi di interesse si sono concentrati in tre momenti chiave: il 28 gennaio, con il post "Italia, stiamo arrivando"; il 2 febbraio, in occasione dell'incontro decisivo con Matteo Salvini.

Tra i post più performanti di Vannacci, spicca quello del 4 febbraio che annuncia l'operatività di "Futuro Nazionale" (Interest Rate del 19%) e la denuncia contro la cosiddetta "macchina del fango" (IR 14%). "Il dibattito in Rete dimostra quanto la politica oggi sia sempre più legata alla dimensione emotiva e narrativa", ha spiegato Luca Ferlaino, fondatore di SocialCom, sottolineando come la costruzione dell'identità politica passi ormai inevitabilmente per la polarizzazione dei social.