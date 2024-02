Cronaca Intervento dei vigili del fuoco e dei tecnici

I vigili del fuoco e i tecnici al lavoro

Oristano

Intervento dei vigili del fuoco e dei tecnici

Una fuga di gas questo pomeriggio ha fatto scattare l’allarme a Oristano. Il problema ha interessato la zona tra via Carpaccio e via Mattei. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. la zona è stata isolata e sono cominciati i controlli.

In serata sono arrivati i tecnici e sono stati eseguiti anche alcuni scavi per identificare la possibile perdita dalle tubature.

Il Comune ha disposto la chiusura di alcun strade sino a soluzione del problema: via Carpaccio, da Via Mattei fino a via Einaudi; Via Mattei da via Diaz fino a via Carpaccio. La circolazione cittadina, quindi subirà modifiche e così la circolazione dei bus cittadini.

-segue-

Giovedì, 15 febbraio 2024

commenta