Sinnai in lutto: addio a Franco Loi, storico commerciante di via Roma

Franco Loi

La comunità di Sinnai piange la scomparsa di Franco Loi, noto commerciante e titolare della storica boutique situata in via Roma. Punto di riferimento per generazioni di clienti provenienti non solo da Sinnai, ma anche dai paesi limitrofi come Settimo San Pietro, Maracalagonis, Solanas, Quartu Sant’Elena, Cagliari e Selargius, Franco Loi è stato un simbolo della crescita commerciale del territorio.

La boutique di via Roma, situata all'ingresso del paese, era un luogo iconico dove si poteva trovare di tutto: dalle calze agli abiti da cerimonia, passando per camicie eleganti e abbigliamento per la vita quotidiana o per il lavoro in campagna. Negli anni Sessanta, quando molte famiglie non disponevano di un’automobile per spostarsi, il negozio di Loi rappresentava una risorsa fondamentale.

Franco Loi era noto per la sua dedizione al lavoro e la sua capacità di soddisfare ogni richiesta dei clienti, anche quelle più particolari. Portava la merce dai più importanti grossisti sardi e italiani, assicurandosi di offrire sempre prodotti di qualità. Il suo negozio era frequentato quotidianamente da una clientela affezionata, e lui non esitava a ordinare immediatamente i capi momentaneamente non disponibili.

Originario di Cagliari, Franco si trasferì giovanissimo a Sinnai, dove si sposò con Antonietta Lepori. Dalla loro unione sono nati tre figli: Marcello, oggi parroco di Pula; Roberto, consigliere comunale di Sinnai e da anni impegnato nell'attività di famiglia; e Barbara.

Franco Loi è deceduto questa mattina in ospedale dopo pochi giorni di ricovero. Fino alla vigilia di Natale, era ancora presente nel suo negozio, impegnato nella lettura de L’Unione Sarda, quotidiano che seguiva con costanza da oltre sessant’anni. La notizia della sua morte ha suscitato profondo cordoglio non solo a Sinnai, dove era stimatissimo, ma anche in tutta l'area circostante.

Anche le autorità locali hanno voluto esprimere il loro dolore: la sindaca di Sinnai, Barbara Pusceddu, e il sindaco di Pula, Walter Cabasino, hanno ricordato Franco Loi come un uomo d'altri tempi, capace di unire passione, lavoro e dedizione per la comunità.

Con la sua scomparsa, Sinnai perde un pezzo della sua storia e della sua identità commerciale, ma il ricordo di Franco Loi resterà vivo nei cuori di chi lo ha conosciuto e apprezzato.

