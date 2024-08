Francesco Salis ucciso con una fucilata, l'omicidio a Santa Giusta

Santa Giusta è scossa dall’episodio di violenza che ha portato alla morte di Francesco Salis, 44 anni, muratore con un passato di problemi giudiziari. Accusato dell’omicidio è Andrea Giuntoli, 43 anni, operaio e amico di lunga data della vittima.

I due uomini, quasi coetanei, si conoscevano da anni e frequentavano spesso lo stesso bar in paese. Anche venerdì sera erano insieme in quel locale, ma una banale discussione è degenerata in una lite furiosa. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, il motivo del conflitto sarebbe stato un apprezzamento rivolto a una parente, che ha scatenato l’ira dell’altro.

La situazione è rapidamente sfuggita di mano, complice forse anche l’alcol, e i toni si sono accesi sempre di più. La lite è proseguita fuori dal bar, nella via Dante, non lontano dalle scuole elementari, dove si è consumato il tragico epilogo. Salis avrebbe brandito un bastone e poi una roncola, minacciando Giuntoli, che a sua volta si è diretto verso la sua auto per prendere un fucile da caccia.

Fonte: Il Giornale di Oristano

