Alla cerimonia di inaugurazione della 38/a America's Cup al Bastione di Cagliari ha incantato il pubblico con l' esecuzione di Nessun dorma. Ora il tenore Francesco Demuro, col suo timbro unico e potente, è tra i protagonisti a Su Nuraxi, a Barumini. Il sito archeologico Unesco, accoglie dall'11 al 31 luglio, alle 21, Barumini Music & Heritage Festival. La seconda edizione della rassegna porta sul palco anche un nome del calibro dell'attore e regista Gabriele Lavia con al piano Otello Visconti, il duo Giampaolo Bandini-Cesare Chiacchiaretta, chitarra e bandoneón e i ballerini della Compagnia Artemis di danza contemporanea.
L'arte entra in scena tra l'incanto di vestigia
ricche di fascino e mistero, uniche al mondo. Direzione artistica
di Mauro Meli, l'evento è promosso dalla Fondazione Barumini
Sistema Cultura, in collaborazione con il Comune e l'Associazione
Enti Locali per le attività culturali e di spettacolo.
Il 17 luglio il sipario si apre su uno
spettacolo site specific: "Lo Shakespeare di Verdi", parole e note
per un omaggio al genio del Bardo e alla musica immortale del
compositore e drammaturgo di Le Roncole, piccola frazione del
comune di Busseto, in provincia di Parma. In scena Gabriele Lavia,
accompagnato al pianoforte da Otello Visconti.
Il 24 luglio riflettori accesi su Francesco
Demuro, icona del belcanto, applaudito in tutti i teatri del mondo.
Accompagnato al piano da Cristiano Manzoni proporrà "Arie d'Opera a
Su Nuraxi" con pagine da Bellini, Verdi e Puccini. "Sono patrimoni
mondiali che si uniscono - sottolinea il tenore - Il sito di
Barumini e le musiche immortali di Verdi rivivranno nell'incanto di
Su Nuraxi. Sono orgoglioso di far parte di questa rassegna e nutro
un sincero sentimento di affetto e amicizia nei confronti di Mauro
Meli, a lui devo il...