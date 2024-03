Cabras

Al via la prevendita dei biglietti

C’è anche Cabras tra le tappe del tour estivo di uno dei cantautori più amati della scena musicale italiana: Francesco De Gregori sarà sul palco di piazza Stagno nel paese lagunare la sera del 18 agosto per un concerto che richiamerà un folto pubblico.

L’evento è promosso dal Comune di Cabras, che si avvale della storica collaborazione di Dromos sul cui sito dromosfestival.it si possono acquistare i biglietti a partire dalle 18 di oggi (venerdì 8 marzo).

Un posto nel primo settore costa 40 euro, 30 nel secondo (più diritti di prevendita in entrambi i casi).

“L’amministrazione comunale sta lavorando a definire il calendario degli eventi della prossima stagione estiva”, afferma il sindaco di Cabras Andrea Abis. “Tra le celebrità avremo il piacere di ospitare uno dei più grandi protagonisti della canzone d’autore italiana”.

Francesco De Gregori ritorna in concerto con la sua band a due anni di stanza dal suo ultimo tour solista. Sono venti le date del giro d’Italia in musica del cantautore romano che prenderà il via il 12 luglio da Piacenza. Sul palco di Cabras, la sera del 18 agosto, De