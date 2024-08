Francesco De Gregori in concerto a Cabras, modifiche alla viabilità

Domenica 18 agosto, a partire dalle ore 22, la piazza Stagno di Cabras sarà teatro di un concerto imperdibile di Francesco De Gregori, uno dei più illustri cantautori italiani, nell’ambito del Festival Dromos 2024. L’evento, che promette di richiamare numerosi spettatori, comporterà importanti modifiche alla viabilità e alle modalità di sosta nella zona interessata. Per garantire la sicurezza e l’incolumità pubblica durante il concerto, il Comune di Cabras ha disposto l’interdizione del transito e della sosta su entrambi i lati della piazza Stagno e nelle vie limitrofe. Le limitazioni entreranno in vigore dalle ore 17:30 del 18 agosto e dureranno fino all’una del giorno successivo. Durante questo periodo, tutti i veicoli saranno rimossi forzatamente dall’area perimetrale della piazza e dalle vie circostanti. Per agevolare le esigenze dei titolari di contrassegno disabili, sono stati riservati spazi specifici per la sosta nel viale Repubblica. L’accesso alla piazza sarà consentito esclusivamente ai veicoli dell’organizzazione fino alle ore 19. Il traffico veicolare verrà deviato tramite segnaletica nelle vie limitrofe

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

