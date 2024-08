Addio al giornalista Gian Piero Pinna, l'ultimo saluto a Oristano

Oristano piange la scomparsa di Gian Piero Pinna, giornalista pubblicista e grande appassionato di cucina. Aveva 81 anni. A dare il triste annuncio è stato il figlio Alessio, che ha voluto ricordare il padre come un uomo di grande generosità e cuore: “Ha vissuto con dignità, amore e gentilezza, lasciando un’impronta indelebile nei cuori di chi lo ha conosciuto”. Gian Piero ha coltivato fin da ragazzo una profonda passione per l’arte culinaria. Dopo aver completato le scuole medie, si era iscritto alla scuola Alberghiera di Nuoro. Successivamente, aveva proseguito la sua formazione a Sassari, dove si era diplomato con il massimo dei voti. La sua competenza in cucina non era solo una professione, ma una vera e propria vocazione. Oltre alla cucina, Pinna nutriva una grande passione per la scrittura. Collaborava con diverse testate giornalistiche, tra cui Sardegna Reporter, dove ha contribuito con articoli che riflettevano il suo amore per la gastronomia e la cultura sarda. I funerali di Gian Piero Pinna si terranno questa

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie