(di Stefano Ambu) Anche la guerra ha una sua poesia. Lucida, essenziale. Fatta di parole scelte. Una per una.
Le più esatte possibili, per le peggiori
situazioni possibili.
Sempre versi, dall'Inferno di Dante, all'inferno
dei conflitti.
Sono quelli che Francesca Mannocchi,
giornalista, documentarista e scrittrice, porterà sul palco sabato
alle 19 a Elmas per Marina Cafè Noir in una chiacchierata con la
giornalista Francesca Fradelloni. Al centro la sua ultima opera,
'Crescere, la guerra'. Un modo diverso, non più in prosa, per
raccontare quello che succede nel mondo. "'Crescere, la guerra'
nasce - spiega l'autrice all'ANSA - come un poema che ho scritto
sfidando un po' diciamo quella che è la mia solita scrittura, che è
la scrittura diciamo più sicuramente giornalistica, ma anche dei
libri che ho scritto. Ed era un po' il tentativo di mettere su
carta una passione che per me è sicuramente la passione per la
poesia, ma anche interrogare quella che è la precisione poi del
linguaggio poetico. La virgola del titolo è una richiesta di
sospensione che io faccio e che chiedo a me stessa e che chiedo al
mio lettore. Una sospensione che ci faccia chiedere se queste due
parole che dovrebbero essere due parole opposte sono diventate due
parole vicine alle quali noi ci stiamo abituando. E crescere nella
guerra non significa soltanto l'infanzia, insomma quello che si
produce nella guerra in termini proprio di generazioni successive,
ma anche tutto quello che viene seminato e tutto quello che
effettivamente cresce durante le guerre, e cioè il risentimento, il
desiderio di vendetta, l'ingiustizia, l'impunità. Quindi ecco,
quella virgola è un po' il tentativo di fermarsi a riflettere su
tutte queste questioni".
Con la forza della poesia: "La poesia ha
sicuramente...