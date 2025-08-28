Formula 1, si corre in Olanda: il programma e dove vedere il Gp in tv

(Adnkronos) - Torna in pista la Formula 1. Il Mondiale di automobilismo riparte dopo la pausa estiva, con i piloti che si ritrovano per il Gp dell'Olanda, in programma domenica 31 agosto sul circuito di Zandvoort. Le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton devono rincorrere le due McLaren di Oscar Piastri, leader della classifica Piloti, e di Lando Norris, a soli nove punti di distanza dal compagno di squadra.

Dalle prime sessioni di prove libere alla gara, ecco gli orari del weekend, il programma e dove vedere il Gran Premio dell'Olanda.

Ecco il programma del Gp d'Olanda:

Venerdì 29 agosto

Ore 12.30 Prove Libere 1

Ore 16 Prove libere 2

Sabato 30 agosto

Ore 11.30 Prove libere 3

Ore 15 Qualifiche

Domenica 31 agosto

Ore 15 Gara

Il weekend del Gran Premio d'Olanda, in programma dal 29 al 31 agosto, sarà trasmesso in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. La gara sarà visibile anche in chiaro, ma in differita alle 18, su TV8. Il Gp si potrà seguire in streaming sull'app SkyGo e su NOW.

Sarda News - Notizie in Sardegna

Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità.

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie