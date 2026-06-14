Lewis Hamilton - Ipa/Fotogramma

(Adnkronos) - Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio di Barcellona e accorcia su Andrea Kimi Antonelli nel Mondiale di Formula 1. Oggi, domenica 14 giugno, il pilota della Ferrari ha conquistato la sua prima vittoria con la Rossa, precedendo la Mercedes di George Russell, che partiva dalla pole position, e la McLaren di Lando Norris. L'inglese, sette volte campione del mondo, può così approfittare del ritiro di Andrea Kimi Antonelli a tre giri dalla fine, con l'italiano che resta leader della classifica Piloti. Ecco l'ordine d'arrivo del Gp di Barcellona e la nuova graduatoria dei Mondiali. 

 

L'ordine d'arrivo del Gran Premio di Barcellona 

1 Lewis Hamilton (Ferrari) 

2 George Russell (Mercedes) +19.561 

3 Lando Norris (McLaren) +23.719 

4 Max Verstappen (Red Bull) +40.497 

5 Oscar Piastri (McLaren) +58.793 

6 Isack Hadjar (Red Bull) 1 giro 

7 Pierre Gasly (Alpine) 1 giro 

8 Franco Colapinto (Alpine) 1 giro 

9 Liam Lawson (Racing Bulls) 1 giro 

10 Arvid Lindblad (Racing Bulls) 1 giro 

11 Gabriel Bortoleto (Audi) 2 giri 

12 Carlos Sainz (Williams) 2 giri 

13 Esteban Ocon (Haas) 2 giri 

14 Sergio Perez (Cadillac) 3 giri 

 

1 Kimi Antonelli (Mercedes) – 156 punti 

2 Lewis Hamilton (Ferrari) – 115 punti 

3 George Russell (Mercedes) – 106 punti 

4 Charles Leclerc (Ferrari) – 75 punti 

5 Lando Norris (McLaren) – 73 punti 

6 Oscar Piastri (McLaren) – 68 punti 

7 Max Verstappen (Red Bull) – 55 punti 

8 Pierre Gasly (Alpine) – 41 punti 

9 Isack Hadjar (Red Bull) – 34 punti 

10 Liam Lawson (Racing Bulls F1 Team) – 26 punti 

11 Franco Colapinto (Alpine) – 19 punti  

12 Oliver Bearman (Haas) – 18 punti 

13 Arvid Lindblad (Racing Bulls F1 Team) – 12 punti 

14 Carlos Sainz Jr. (Williams) – 6 punti 

15 Alexander Albon (Williams) – 5 punti 

16 Esteban Ocon (Haas) – 3 punti 

17 Gabriel Bortoleto (Audi F1 Team) – 2 punti 

18 Fernando Alonso (Aston Martin) – 1 punto 

 

Mercedes – 262 punti 

Ferrari – 190 punti 

McLaren – 141 punti 

Red Bull – 89 punti 

Alpine – 60 punti 

Racing Bulls – 38 punti 

Haas – 21 punti 

Williams – 11 punti 

Audi – 2 punti 

Aston Martin – 1 punto 

Cadillac – 0 punti 

 