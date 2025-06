(Adnkronos) - Costruire una rete di collaborazione stabile e concreta fra istituzioni, imprese, enti bilaterali, fondi e parti sociali, per sensibilizzare, monitorare e intervenire. E' questo l'obiettivo della proposta di Fonarcom, primo fondo interprofessionale ad aver finanziato la formazione in materia di sicurezza e, per questo, ad aver avvertito l’urgenza di regolamentare e accreditare le piattaforme, così da garantire una spesa pubblica responsabile e una formazione di qualità. Questo l'argomento al centro del convegno 'Cultura della sicurezza e prevenzione partecipata. L'importanza della formazione per le parti sociali', organizzato all'interno del 35° Salone della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in corso a Bologna.

Nello specifico, Fonarcom propone un sistema ufficiale di accreditamento delle piattaforme con l’individuazione di un soggetto pubblico e imparziale cui demandare tale attività e che garantisca che la formazione non solo sia erogata, ma sia anche efficace e verificabile, così da arginare il problema degli 'attestatifici' e della formazione fittizia.

Viene anche proposta l'interoperabilità fra le piattaforme accreditate e i sistemi informativi dell’Inail, tale da consentire a quest’ultimo di conoscere in tempo reale chi ha completato la formazione sulla sicurezza e chi no. Questo sistema, che permetterebbe un intervento preventivo più efficace di qualsiasi sanzione successiva, garantirebbe un doppio vantaggio: sollecitare tempestivamente aziende e lavoratori che non hanno ancora attivato percorsi formativi; effettuare verifiche mirate, anche a campione, proprio nei giorni in cui la formazione è calendarizzata.

Questa è la cultura sulla sicurezza nei luoghi di lavoro su cui la confederazione Cifa Italia, insieme al sindacato Confsal hanno scelto di investire, partendo proprio dalla loro contrattazione collettiva, in cui è previsto un incremento delle ore di formazione in tema di sicurezza sul lavoro per tutte le categorie di soggetti coinvolti nell’obbligo formativo: quattro ore in più rispetto a quelle previste dall’accordo Stato-Regioni per i lavoratori nei settori a basso rischio; quattro ore nelle aziende da 15 a 50 dipendenti e otto ore in quelle con oltre 50 dipendenti per la figura del rls; sessantaquattro ore di formazione per la figura del rlst entro tre mesi dalla nomina e aggiornamento annuale di otto ore; obbligo di aggiornamento biennale di minimo otto ore per i preposti da svolgersi solo in presenza.

Importante e determinante inoltre, in tema di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, è il ruolo svolto da Epar, ente bilaterale di riferimento della contrattazione collettiva Cifa-Confsal e organismo iscritto al Repertorio nazionale degli organismi paritetici istituito dal ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Già punto di riferimento per la gestione, il monitoraggio e il controllo delle condizioni di sicurezza aziendale, Epar ha potenziato ulteriormente i propri strumenti, affinché la sicurezza sul lavoro, partendo dalla formazione, diventi un valore fondamentale e prioritario.

L'Academy interna a disposizione degli aderenti (nella duplice veste di Academy aziendale, per le imprese con più di quaranta dipendenti, e Academy interaziendale, per le aggregazioni di imprese, la cui rete supera i cento dipendenti), attraverso cui è possibile accedere a contenuti formativi in modalità fad, a titolo totalmente gratuito. Il finanziamento dell’Academy consente alle aziende di poter contare su una infrastruttura, fisica o digitale, necessaria per procedere all’analisi dei fabbisogni, all’erogazione della formazione e alla verifica dell’apprendimento, ma anche assorbire il costo del personale da impiegare e tutte le modifiche infrastrutturali necessarie a dotarsi di un ambiente formativo idoneo.

Valida, una piattaforma digitale intuitiva, semplice e innovativa, rivolta ai centri territoriali Epar, strutture formative accreditate all’organismo paritetico, che hanno la possibilità di erogare corsi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro – che consente di definire, pianificare ed erogare in modo semplice, veloce ed efficace i corsi di formazione in materia di sicurezza, realizzati secondo le normative e gli accordi Stato-Regione.

A questi servizi, inoltre, si aggiunge un ciclo di eventi/webinar formativi e informativi, in partenza a settembre e organizzati e prodotti da Idra technology, che approfondiranno le tematiche della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro a partire dall’accordo Stato-Regioni. Insieme a docenti universitari, avvocati, medici e magistrati, si analizzeranno le norme di legge, gli aspetti regolamentari, le circolari dell’Ispettorato nazionale del lavoro e si affronteranno temi come la formazione manageriale, i modelli organizzativi di gestione, la certificazione delle competenze e la parità di genere.