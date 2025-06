(Adnkronos) - E' Patrizia Sara Siciliano il nuovo presidente della Cassa nazionale del Notariato. Notaio in esercizio dal 1997, attualmente con sede nel distretto notarile di Perugia, la neo eletta lascia il ruolo di segretario del consiglio di amministrazione.

"Io e tutto il Cda - ha detto la presidente - siamo consapevoli delle sfide importanti che la nostra categoria dovrà affrontare. Continuerà, uniti, il nostro impegno per il sostegno agli iscritti, con un'attenzione particolare alle fasce più deboli, e per la solidità della Cassa. Ci guideranno i principi fondanti del nostro Ente con uno sguardo attento ai cambiamenti in atto".

Il consiglio di amministrazione ha eletto il notaio Franco Amadeo, vice presidente, e il notaio Stefano Poeta, segretario.