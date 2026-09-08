Valorizzare il merito, le competenze e la capacità di innovazione delle nuove generazioni è fondamentale per sostenere la competitività del Paese e contribuire alla formazione della classe dirigente del futuro. Con la 6ª edizione del Premio Giuseppe Taliercio, Fondirigenti, il fondo interprofessionale promosso da Confindustria e Federmanager per la formazione manageriale, rinnova il proprio impegno nella diffusione della cultura manageriale e nel sostegno ai giovani talenti. L’iniziativa intende promuovere tra i giovani la conoscenza della figura e dei valori di Giuseppe Taliercio, il manager cui il Premio è dedicato, incentivando studi e approfondimenti sui temi chiave del management contemporaneo e sulle trasformazioni che stanno ridefinendo imprese, organizzazioni e mercato del lavoro.

"Le trasformazioni che stanno investendo le imprese richiedono una nuova generazione di dirigenti capaci di coniugare competenze tecnologiche, visione strategica e responsabilità sociale. Con il Premio Taliercio vogliamo valorizzare il contributo dei giovani che, attraverso la ricerca universitaria, interpretano i cambiamenti in atto e propongono idee e soluzioni per la competitività del Paese. Investire sul loro talento significa contribuire alla qualità della leadership di domani", sottolinea il Presidente di Fondirigenti Marco Bodini.

Con oltre 400 candidature raccolte nelle precedenti edizioni, il Premio Giuseppe Taliercio si conferma un punto di riferimento per la valorizzazione della ricerca universitaria sui temi del management e della formazione manageriale. L’iniziativa prevede l’assegnazione di tre premi del valore di 3.000 euro ciascuno per tesi di laurea magistrale dedicate al ruolo del management e della formazione manageriale. Possono partecipare i laureati fino a 29 anni di età che abbiano conseguito, presso un ateneo italiano, una laurea magistrale con votazione non inferiore a 105/110 nel periodo compreso tra il 31 ottobre 2025 e l’8 novembre 2026.

Le candidature sono aperte ai laureati nei seguenti ambiti disciplinari: Economia; Sociologia; Giurisprudenza; Scienze politiche; Psicologia; Scienze della formazione; Ingegneria; Statistica; Marketing; Comunicazione. Le tesi dovranno approfondire il ruolo del management e delle competenze in una o più delle seguenti aree tematiche. Strategie e governance per i nuovi scenari - Competenze manageriali e strategie per affrontare i cambiamenti globali, rafforzare la resilienza delle imprese e competere sui mercati. Intelligenza Artificiale e innovazione digitale per la competitività - Competenze e modelli manageriali per integrare IA, dati e tecnologie emergenti nei processi, nei prodotti e nelle strategie aziendali.

Sostenibilità e creazione di valore - Competenze manageriali per guidare la transizione verso modelli di sviluppo capaci di coniugare crescita economica, sostenibilità ambientale e responsabilità sociale. People Management, modelli organizzativi e sviluppo del capitale umano - Strategie e competenze per valorizzare le persone, sviluppare i talenti e accompagnare l’evoluzione della leadership e delle organizzazioni.

Le candidature potranno essere presentate dall’8 settembre all’8 novembre 2026 attraverso il form dedicato, secondo le modalità indicate nel Regolamento disponibile sul sito di Fondirigenti.