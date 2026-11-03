Fondazione di Sardegna, oltre 14 milioni per sostenere il territorio - Notizie

Il consiglio di amministrazione della Fondazione di Sardegna, presieduto da Giacomo Spissu, ha approvato i bandi annuali 2027, destinati a finanziare progetti nei settori dell'arte, della salute pubblica, dello sviluppo locale e del volontariato. Le risorse stanziate ammontano complessivamente a 14 milioni e 40mila euro, di cui 8 milioni e 458mila euro destinati ai bandi annuali 2027, con un incremento del 10,6% rispetto al 2026, e 5 milioni e 582mila euro relativi all'ultima annualità degli interventi pluriennali del triennio 2025-2027."L'aumento delle risorse ci permette di sostenere un numero sempre maggiore di progetti e di rispondere con tempestività e continuità alle esigenze che emergono dai territori - dichiara Spissu - Gli interventi riguardano ambiti diversi, dalla cultura alla salute, dalla ricerca all'educazione, dal volontariato allo sviluppo locale, e concorrono a migliorare le condizioni di vita delle persone e le opportunità di crescita delle comunità.L'accesso ai servizi, la riduzione delle disuguaglianze territoriali e la creazione di nuove opportunità per le giovani generazioni rappresentano alcune delle esigenze alle quali i progetti sono chiamati a rispondere. Il nostro obiettivo è sostenere iniziative capaci di produrre risultati concreti e duraturi, valorizzando le competenze presenti in Sardegna e favorendo la collaborazione tra istituzioni, enti pubblici e associazioni".Tra gli elementi che caratterizzano i Bandi Annuali 2027 emerge il rafforzamento dell'impegno nello sviluppo locale, che assume maggiore rilievo nell'azione della Fondazione.L'obiettivo è favorire iniziative che, partendo dalle esigenze e dalle risorse presenti nei territori, contribuiscano a creare condizioni più favorevoli alla permanenza delle persone, alla nascita di nuove progettualità e al mantenimento della vitalità sociale ed economica delle comunità. L'altra novità della programmazione 2027 riguarda il riconoscimento delle attività sportive con finalità sociali come ambito autonomo di intervento. Nel corso del...

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