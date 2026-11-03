Cammino Santa Barbara, arrivano app, Mìnera Card digitale e Street View - Notizie

Un'app per orientarsi e ricevere avvisi se si esce dal tracciato, una card digitale per registrare le tappe e il percorso esplorabile su Google Street View. Sono i nuovi servizi digitali del Cammino Minerario di Santa Barbara, presentati a Cagliari dal presidente della Fondazione Cammino, Mauro Usai e dall'ufficio di Gabinetto dell'assessorato.

L'app, per Android e iOS, permette di consultare i percorsi, segnalare problemi e trovare strutture ricettive, servizi e punti di interesse. La Mìnera Card, evoluzione della credenziale cartacea, è ora anche digitale: consente di registrare le tappe con il QR code e di accumulare gettoni da spendere nelle attività convenzionate. Il rinnovato sito web è multilingue, anche con traduzioni basate sull'intelligenza artificiale. La mappatura su Street View, disponibile da ottobre, consente di visitare virtualmente sentieri e Posadas. La rete conta 247 operatori convenzionati: 120 strutture ricettive, 36 ristoranti, 34 esperienze, 37 punti di interesse e 20 tra servizi ed esercizi commerciali. Per Usai, che è anche sindaco di Iglesias, "la tecnologia ci aiuta a rendere questo patrimonio sempre più accessibile" e a offrire ai pellegrini strumenti che rendano l'esperienza più semplice e completa. L'iniziativa rientra nella strategia territoriale approvata a luglio 2025 e negli interventi dell'Investimento territoriale integrato, finanziato dal Pr Sardegna Fesr 2021-2027 e da risorse regionali. La Regione ha destinato oltre 13 milioni di euro alle operazioni prioritarie, tra valorizzazione del patrimonio minerario, miglioramento di percorsi e accoglienza, servizi e promozione, per sostenere il turismo lento e le economie locali.





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