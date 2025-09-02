Folgorato da fulmine mentre porta da mangiare al cane, muore 65enne nel Fiorentino

(Adnkronos) - Folgorato da un fulmine mentre stava dando da mangiare al suo cane. Così sabato scorso un uomo di 65 anni è morto a Castelfiorentino (Firenze). A rinvenire il cadavere dell'uomo è stata una vicina di casa. La Procura di Firenze ha disposto gli accertamenti e l'autopsia. Dai primi riscontri è emerso che il fulmine avrebbe prima colpito un filo di ferro usato per stendere la biancheria, poi la, scarica elettrica sarebbe rimbalzata sulla ciotola del cibo del cane, sempre metallica, e infine avrebbe folgorato il 65enne.

