(Adnkronos) - Cento anni di presenza sul mercato, un secolo di trasformazioni industriali e territoriali e una prospettiva rivolta alle nuove sfide della mobilità ma non solo. Fnm ha celebrato a Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana a Milano, il centenario della propria quotazione con l’evento '100 anni di mercato, di territori e di futuro', che ha riunito rappresentanti delle istituzioni, del mondo economico e accademico e delle società del Gruppo, proponendo un ampio confronto sulle trasformazioni che stanno interessando le infrastrutture, la mobilità, la città, l'energia e la sostenibilità. L'anniversario – che ricorda il momento in cui, il 14 dicembre 1926, la Società Anonima delle Ferrovie Nord Milano è stata ammessa alla quotazione - rappresenta per il Gruppo un'importante occasione per riflettere sul rapporto tra infrastrutture, sviluppo dei territori e creazione di valore nel lungo periodo.

La giornata si è aperta con i saluti istituzionali di Ignazio La Russa, Presidente del Senato della Repubblica, Matteo Salvini, Vicepresidente del Consiglio dei ministri e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Giancarlo Giorgetti, Ministro dell’Economia e delle Finanze, Attilio Fontana, Presidente della Regione Lombardia, Alvise Biffi, Presidente di Assolombarda e Andrea Gibelli, Presidente di Fnm. La tradizionale cerimonia della campanella, che si è tenuta subito dopo, ha simbolicamente rinnovato il legame di Fnm con il mercato dei capitali. Nella seconda parte della mattinata, sono intervenuti, tra gli altri, Michael Spence, Premio Nobel per l'Economia 2001, Carlo Ratti, Direttore del Mit Senseable City Lab e Professore ordinario del Politecnico di Milano, Fabrizio Testa, Ceo di Borsa Italiana, Gruppo Euronext, Paolo Beria, Direttore del Laboratorio Traspol, Dipartimento di Architettura e Studi Urbani, Politecnico di Milano, Carlo Carminucci, Direttore della Ricerca di Isfort, Istituto Superiore di Formazione e Ricerca per i Trasporti, Mariarosaria Taddeo, Professoressa di Etica Digitale e Tecnologie della Difesa presso l’Oxford Internet Institute dell'Università di Oxford, Andrea Varnier, Ad Fondazione Milano Cortina 2026.

Le diverse sessioni in cui si è articolata la discussione hanno affrontato la dimensione del Gruppo come 'arcipelago industriale', la trasformazione della città, il suo cambiamento di scala fino a diventare regionale e interconnessa, il ruolo della fiducia e dei dati nel funzionamento delle infrastrutture fisiche e digitali, l’evoluzione dalla Mobility as a Service e la sua trasformazione in Mobility as a Community, i nuovi scenari della domanda di mobilità e l’integrazione fra energia, reti, tecnologie digitali e intelligenza artificiale. L'incontro si è chiuso con gli interventi finali di Claudia Maria Terzi, Assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche della Regione Lombardia, Franco Lucente, Assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile della Regione Lombardia, Gianluca Comazzi, Assessore al Territorio e Sistemi verdi della Regione Lombardia, Andrea Gibelli, Presidente di Fnm, Gianantonio Arnoldi, Vicepresidente di Fnm, Francesca Pili, Consigliera delegata di Fnm e Fulvio Caradonna, Consigliere delegato di Fnm. Se nel corso di un secolo Fnm ha contribuito a ridurre le distanze attraverso la costruzione e la gestione delle reti, oggi la sfida è integrare modalità di trasporto, infrastrutture, energia, dati e servizi, facendo evolvere le connessioni insieme alle esigenze dei territori. Questa prospettiva trova espressione anche nel Piano Strategico 2024-2029 di FNM, che prevede investimenti complessivi per 1,3 miliardi di euro e individua nella mobilità sostenibile e nell’energia rinnovabile due direttrici complementari di sviluppo. Sicurezza delle infrastrutture, rinnovo del materiale rotabile, innovazione, digitalizzazione e decarbonizzazione concorrono a un modello che punta a coniugare sostenibilità economicofinanziaria e creazione di valore per gli stakeholder. Nata nel 1877 per la costruzione e l’esercizio delle ferrovie, Fnm è oggi infatti un Gruppo attivo nella mobilità sostenibile che integra infrastrutture ferroviarie e autostradali, trasporto pubblico locale, materiale rotabile, logistica, servizi per la mobilità ed energia rinnovabile.

"Celebrare cento anni di quotazione significa per FNM guardare alla nostra storia non come a un traguardo, ma come a una responsabilità verso il futuro - ha dichiarato Gibelli -. L’ingresso in Borsa ha segnato l’assunzione di un impegno verso il mercato fondato su trasparenza, solidità e capacità di creare valore nel lungo periodo. In questi cento anni sono cambiate profondamente le tecnologie, i territori e i bisogni delle persone e si è ampliato il nostro perimetro industriale. È rimasta però costante la funzione di FNM: mettere in relazione persone, territori e opportunità. Oggi questo significa integrare infrastrutture, mobilità, energia, dati e servizi, mantenendo al centro le comunità e accompagnando con responsabilità lo sviluppo dei territori. La ricorrenza dei cento anni di quotazione diventa un momento di continuità tra storia e futuro: dalla ferrovia che ha accompagnato lo sviluppo della Lombardia nel Novecento a un sistema integrato di infrastrutture e servizi chiamato oggi a interpretare le trasformazioni della mobilità, dell’energia e dei territori”. Nel corso del pomeriggio, sono stati presentati i risultati al 30 settembre 2026 alla platea degli investitori istituzionali e analisti finanziari. Questi i principali risultati: i ricavi sono pari a 521,3 milioni di Euro (+3,5% rispetto ai primi 9 mesi 2025), l’Ebitda Rettificato è di 187,3 milioni di Euro (+1,7% rispetto ai primi 9 mesi 2025), l’Utile Netto di Gruppo è pari a 65,2 milioni di Euro (+6,2% rispetto ai primi 9 mesi 2025).