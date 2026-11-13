Areus forma 800 soccorritori del 118 con corsi per gli equipaggi a due - Notizie

L'Azienda regionale dell'emergenza e urgenza ha avviato il percorso di formazione di 50 ore per abilitare gli equipaggi delle ambulanze del 118 ad operare con due soccorritori a bordo in linea con le indicazioni contenute nella nuova convenzione transitoria. Il percorso è partito in via sperimentale e coinvolge 800 operatori del soccorso di base in tutta la Sardegna."Prosegue fattivamente la collaborazione di Areus con gli Enti del terzo settore - spiega il direttore generale Angelo Maria Serusi - Questo nuovo percorso formativo si aggiunge al lavoro avviato con le associazioni e le cooperative e che ci vede impegnati sinergicamente ai tavoli regionali per adeguare alcuni aspetti della convenzione transitoria che disciplina lo svolgimento e il rimborso delle attività di soccorso di base in Sardegna. Con questa iniziativa Areus rinnova il proprio impegno a garanzia e tutela della popolazione sarda, valorizzando chi ogni giorno rende possibile il soccorso, anche nelle comunità più lontane".All'iniziativa ha già aderito la maggior parte delle associazioni e cooperative convenzionate con Areus. "Investiamo nelle persone, nelle competenze e nella sicurezza delle comunità sarde - aggiunge Luigi Arru, responsabile del servizio formazione-Areus Academy - La crisi demografica, lo spopolamento e la bassa densità abitativa rendono più complesso organizzare il soccorso in Sardegna. A queste difficoltà rispondiamo costruendo soluzioni: preparare gli equipaggi, rafforzare la rete territoriale e rendere più solida ogni maglia della catena della sopravvivenza. Perché abitare in un piccolo paese significa avere lo stesso diritto alla cura e al soccorso." Il corso è rivolto esclusivamente a soccorritori esperti, con almeno due anni di attività. I moduli alternano approfondimenti e laboratori pratici: sistema di emergenza, strumenti e metodi di comunicazione, sicurezza della scena e prevenzione del rischio biologico, tutela della privacy e maxi emergenze. Si affrontano poi...

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