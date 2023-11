Finisce fuori strada sulla Statale, automobilista miracolosamente illeso

Cuglieri

L’incidente a pochi chilometri da Cuglieri

È rimasto miracolosamente illeso dopo che la sua auto è uscita di strada. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio lungo la strada Statale 292, a pochi chilometri da Cuglieri.

Per cause da accertare l’automobilista, diretto verso il centro abitato, ha perso il controllo e il veicolo è uscito di strada.

Lo stesso automobilista, rimasto illeso, è uscito dall’abitacolo e ha chiamato i soccorsi.

Sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Cuglieri per mettere in sicurezza il tratto della Statale. Sul posto per i rilievi di legge le forze dell’ordine.

Martedì, 28 novembre 2023

