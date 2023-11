A Nieddittas il certificato Asc per le pratiche sostenibili nell’allevamento di cozze e vongole, primato in Italia

Arborea

Il riconoscimento è stato consegnato dall’ente Dnv

Nieddittas riceve il certificato Aquaculture Stewardship Council. Il riconoscimento è stato consegnato oggi da Dnv negli stabilimenti di Corru Mannu.

Cooperativa Pescatori Arborea, titolare del marchio Nieddittas, azienda che rappresenta la più grande realtà sarda nel settore della mitilicoltura in Italia, insieme a Dnv – ente di terza parte leader a livello globale che fornisce servizi di certificazione, verifica e gestione del rischio, e in stretta sinergia con lo Studio Bioeco di Oristano, importante realtà di consulenza alle aziende – hanno dato avvio al percorso di certificazione dei tre siti di allevamento di mitili di Corru Mannu, Torre Grande e Capo San Marco secondo gli standard Asc Aquaculture Stewardship Council, concepiti per incoraggiare l’allevamento responsabile, riducendo al minimo l’impatto sociale e ambientale dell’acquacoltura.

Un percorso che rende la Cooperativa Pescatori di Arborea la prima in Italia a certificare più siti nel Mediterraneo con Dnv, a garanzia di un approccio sostenibile all’acquacoltura e di un controllo della filiera totale. Gli standard dell’Aquaculture Stewardship Council per prodotti ittici allevati in modo responsabile permettono di dimostrare ai consumatori che cozze e vongole vengono allevate nei tre siti di Corru Mannu, Torre Grande e Capo San Marco avvalendosi di pratiche ambientalmente sostenibili e socialmente responsabili nel settore dell’acquacoltura, utilizzando meccanismi di mercato efficienti.

“Il lavoro compiuto non è stato sicuramente facile e veloce”, ha commentato Cristiana Mura, Team Qualità e Sicurezza Alimentare Nieddittas. “Trattandosi di prima realtà a conseguire questa certificazione, ci siamo cimentati in ambiti sicuramente pionieristici. Per questo la soddisfazione è indubbiamente tanta”.

Il rilascio della certificazione segue un rigoroso iter di verifica, monitoraggio, valutazione e analisi da parte di Dnv che ha attestato la conformità dei siti a tutti i requisiti previsti dallo standard.

“Il programma di certificazione Asc”, ha spiegato Salvatore Pizzo, Food&Beverage Manager in Italia per Dnv, “si basa sui pilastri della responsabilità ambientale e sociale. Quando si scelgono i prodotti ittici con il marchio Asc si premiano gli allevatori responsabili e si fa la differenza, contribuendo ad aumentare la domanda di pesce allevato in modo responsabile. Un aspetto oggi più importante che mai, in linea con le esigenze del mercato e della comunità, anche in ottica di riduzione degli impatti sul capitale naturale”.

La storia di Nieddittas inizia nel 1967, quando nove pescatori si riunirono per dare vita alla Cooperativa Pescatori Arborea, valorizzare le cozze e il pescato offerti dal mare e creare opportunità per i collaboratori che, nel tempo, hanno affiancato i soci fondatori. In oltre 50 anni di vita la piccola cooperativa è diventata una delle aziende più importanti d’Italia nel proprio settore, capace di proporre al mercato un prodotto di alta qualità, certificato per tutta la filiera e distribuito in tutta Italia.

Dnv è uno dei principali enti di certificazione al mondo. Collabora con le aziende di ogni settore – dall’agroalimentare, all’automotive sino all’industria aerospaziale – per la gestione dei rischi e per assicurare la sostenibilità delle performance di organizzazioni, prodotti, persone, strutture e supply chain fornendo servizi di formazione e certificazione dei sistemi di gestione. I servizi di certificazione Dnv, tradizionali o digitali, supportano i clienti a gestire i rischi e ad operare nell’ottica del miglioramento continuo. Nelle sfide legate alla qualità, all’ambiente e alla sicurezza, Dnv porta a valore la propria esperienza tecnica, di settore e di risk management per contribuire allo sviluppo di fiducia, resilienza e continuità. Dnv affianca aziende e stakeholder nel prendere decisioni con consapevolezza. Con l’obiettivo di salvaguardare la vita, la proprietà e l’ambiente, l’ente affianca aziende in tutto il mondo nell’affrontare le sfide e le trasformazioni in atto.

Martedì, 28 novembre 2023