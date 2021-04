Finanziamenti e web: è boom per i piccoli prestiti

Cresce il ricorso alla rete per la richiesta di finanziamenti, grazie alla maggior facilità di movimento e ad un iter più snello che attira i richiedenti; negli ultimi mesi poi il fattore Covid, che ha stravolto un po’ tutti i comparti, si è fatto sentire anche per quanto concerne proprio il mondo dei prestiti, facendo optare sempre più utenti per un iter da portare avanti online.

Sul web ci sono vantaggi in termini di un iter più rapido, questo è innegabile; ovviamente non tutte le tipologie di prestito possono essere richieste, si parla in particolare di una tipologia agevolata che prende il nome di piccolo prestito. Cosa si intende con questo termine?

Cosa sono i piccoli prestiti

Può capitare di avere necessità improvvisa di liquidità, magari di una cifra non altissima, quindi non per accendere, ad esempio, un mutuo né per sottoscrivere un finanziamento. In questi casi si può ricorrere proprio alla richiesta di un piccolo prestito per far fronte ad una necessità di una quantità di denaro limitata.

Come riporta questo sito di economia e finanza, si parla di cifre che rientrano nel limite dei 5 mila euro e per le quali le richieste di prestito sono in notevole aumento. Una vera e propria impennata negli ultimi anni che ha convinto la gran parte delle società eroganti finanziamenti, dalle banche tradizionali alle finanziarie, ad adeguarsi inserendo anche questi strumenti finanziari nel novero della propria offerta di prodotti.

Finanziamenti in tempi stretti

Il vantaggio notevole dei piccoli prestiti è dato dal fatto che si possono richiedere somme, seppur limitate, con la speranza di vederle erogate entro 48 ore. Ciò in considerazione del fatto che l’iter si porta avanti direttamente su internet, abbattendo di molto la quantità di carte da stampare e firmare.

Ovviamente questo non vuol dire che chiunque può accedere ai piccoli prestiti: è sempre fondamentale la fase preliminare dei controlli e delle verifiche per accertarsi dello stato di salute economico del richiedente. In sostanza, invio di buste paga e contratto di lavoro saranno sempre la condizione necessaria per poter accedere al prestito.