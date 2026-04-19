(Adnkronos) - Niente da fare per Flavio Cobolli. L'azzurro perde la finale dell'Atp di Monaco oggi, domenica 19 aprile, contro Ben Shelton. L'americano si impone in due set, con il punteggio di 6-2 7-5 in un'ora e 40, al termine di un match giocato in maniera impeccabile. Il tennista romano paga i due break consecutivi subiti all'inizio della partita, che mettono subito la pratica in discesa per Shelton.
Molto più equilibrio nel secondo parziale, giocato sui turni di servizio fino al 5-5. Poi, lo scatto del numero 6 del ranking per il break e dunque per la vittoria del titolo in Baviera.
L'azzurro in questa stagione ha già trionfato a febbraio nell'Atp 500 di Acapulco, in Messico.