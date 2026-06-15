(Adnkronos) - Caldo record, aria dal deserto e afa intensa: l'Italia si prepara a diventare rovente. L'avanzata di un'alta pressione di matrice nordafricana determinerà infatti nei prossimi giorni un consolidamento della stabilità atmosferica, accompagnato da un progressivo e marcato incremento dei valori termici. E le temperature anomale dureranno a lungo. Sono queste le previsioni meteo degli esperti per la giornata di oggi, lunedì 15 giugno, e per i giorni a venire.

Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it, conferma l’arrivo di una fase estremamente calda e stabile che ci accompagnerà per lungo tempo. A guidare questa netta svolta è l'espansione verso il Mediterraneo di un potente promontorio anticiclonico di origine subtropicale, il celebre anticiclone africano, pronto a fare da scudo contro le perturbazioni e ad azzerare le piogge su tutto il Paese.

La spinta al caldo record arriverà dalle masse d'aria richiamate direttamente dal deserto sahariano (tra Algeria, Tunisia e Libia). Nel loro viaggio verso l'Italia, queste correnti roventi e secche attraverseranno il Mediterraneo, caricandosi di umidità nei bassi strati. Il cambiamento sarà tangibile già da oggi, lunedì 15 giugno: il sole dominerà ovunque, con massime tra i 28 e i 32°C in pianura padana (Bologna sarà tra le città più calde) ed intorno ai 30°C al Centro Sud e sulle isole. Da segnalare solamente il rischio di qualche veloce acquazzone nella seconda parte di lunedì su Alpi e Prealpi orientali e le vicine pianure del Triveneto.

La vera fiammata africana si consumerà poi da metà della prossima settimana. Da mercoledì 17 in avanti le pianure del Nord e gran parte del Centro-Sud vedranno i termometri superare diffusamente i 35°C, con picchi verso i 39/40°C a Bologna, Firenze, Foggia e nelle aree interne della Sardegna. Sulle coste, invece, l'alto tasso di umidità trasformerà il calore in afa intensa, amplificando la sensazione di disagio soprattutto di notte a causa della totale assenza di vento.

Insomma, detto in parole, prepariamoci alla prima e seria ondata di caldo anomalo di giugno che darà il via all’Estate 2026.

Lunedì 15. Al Nord: locali temporali su Alpi orientali, soleggiato altrove. Al Centro: sole prevalente. Al Sud: sereno o poco nuvoloso ovunque.

Martedì 16. Al Nord: locali rovesci sulle Alpi; sole altrove. Al Centro: sereno, temporali tra Abruzzo e Lazio. Al Sud: sereno o poco nuvoloso.

Mercoledì 17. Al Nord: sole e caldo in aumento, qualche temporale in montagna. Al Centro: soleggiato. Al Sud: sole su tutti i settori.

Tendenza: alta pressione subtropicale in deciso rinforzo, caldo e sole su tutta Italia e temporali di calore sulle Alpi.