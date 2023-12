Feste con botti e fuochi d’artificio, il sindaco di Bosa chiede responsabilità

Bosa

Da Pier Franco Casula appello al rispetto delle leggi

Un appello alla responsabilità e al rispetto delle leggi in merito a botti e fuochi d’artificio durante le feste è arrivato dal sindaco di Bosa.

“Richiamiamo tutti a evitare certi comportamenti e rispettare la comunità intera”, ha scritto il sindaco Pier Franco Casula in una nota, in riferimento “consuetudine durante le feste di fine anno” di sparare botti. Pratica che – a detta di Casula, “si moltiplica a dismisura”.

“In particolare nelle ultime notti queste esplosioni sono sempre più numerose e rumorose, cosa che crea pregiudizio per la sicurezza, la salute e l’incolumità pubblica”, continua il sindaco di Bosa, sottolineando in particolare i casi in cui “questi prodotti sono frutto di commercializzazione illecita e, quindi, vietati”.

“Nonostante sia vigente l’ordinanza comunale che vieta certe attività, ogni sera si ripete la stessa situazione”, denuncia il sindaco, che parla di “gravissimo è il disagio e le ricadute negative per gli anziani e i malati. Senza trascurare l’aspetto relativo agli animali da affezione”.

“Per questo motivo, su disposizione del Ministero dell’interno, le Questure hanno potenziato i servizi di controllo e vigilanza”, conclude il primo cittadino di Bosa. “Ma questi servizi non ottengono i risultati sperati se, noi tutti, non collaboriamo con le Forze dell’Ordine e di Polizia ad individuare i responsabili”.