Botte e minacce contro la moglie, che lo denuncia: scatta l’arresto

Cuglieri

Il giudice ha convalidato il provvedimento

Un operaio di 48 anni è stato arrestato per maltrattanti in famiglia. Per lui è scattato un codice rosso dopo la denuncia presentata dalla compagna, una donna di origine straniera.

La vicenda è avvenuta a Cuglieri. Secondo quanto si è appreso i maltrattamenti andavano avanti da oltre un anno.

Dopo l’ennesima aggressione con botte e minacce la donna ha denunciato l’episodio alle forze dell’ordine. Da qui l’arresto.

Nell’udienza di convalida oggi in tribunale ad Oristano, il giudice ha confermato il provvedimento e disposto il divieto di espatrio. La moglie, infatti, sarebbe intenzionata e tornare nel suo paese.

Il processo proseguirà il 10 gennaio.

Mercoledì, 27 dicembre 2023

