Spiritualità, devozione popolare, tradizione e cultura. È nel segno di questi elementi che Nuoro si prepara a vivere la 126/a Festa del Redentore, uno degli appuntamenti più attesi dell'estate sarda e una manifestazione che continua a rappresentare un tratto profondo dell'identità della città. L'edizione 2026, dal 22 al 29 agosto, si presenta con alcune novità, a partire dal nuovo percorso della manifestazione, pensato per riportare la Festa nel cuore della città e rafforzare il rapporto con la comunità. Un'edizione che punta anche all'inclusione, con aree dedicate alle persone con disabilità, e sulla rinnovata collaborazione con la Curia, a conferma della centralità della dimensione religiosa.
Il tragitto attraverserà alcuni dei luoghi più
rappresentativi della città: Piazza Santa Maria della Neve, via
Tola, Piazza San Giovanni, via Roma, Piazza Italia, via Dante, via
Deffenu, via Ciusa Romagna, via Lamarmora, Corso Garibaldi e Via
Monsignor Bua.
"Il Redentore è molto più di una manifestazione
inserita nel calendario estivo - ha dichiarato il Sindaco di Nuoro
Emiliano Fenu, durante la conferenza stampa di presentazione
nell'aula consiliare del Comune -. È fede, cultura, tradizione e
memoria collettiva". "Abbiamo voluto che il nuovo percorso fosse un
modo per far vivere la Festa alla città - ha sottolineato
l'assessora alla Cultura e vicesindaca Natascia Demurtas -.
Quest'anno, inoltre vogliamo una Festa realmente inclusiva, con
aree dedicate alle persone con disabilità, perché tutti possano
partecipare e vivere pienamente i momenti più importanti".
Tra le novità anche il percorso della Sfilata
dei cavalieri e delle amazzoni, che partirà da Piazza Italia, a
breve distanza dai gruppi, per favorire un maggiore ordine e una
migliore articolazione del corteo. "Quest'anno abbiamo scelto di
fare un cammino all'insegna della solennità che la Festa del
Redentore impone - ha spiegato il direttore...