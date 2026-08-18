(Adnkronos) - Dopo Amici, Opi è tornato a fare l'imbianchino. Il cantante bergamasco Simone Opini, concorrente dell'ultima edizione del popolare talent show di Mediaset, è stato ospite del podcast 'Dimmi di te', condotto da Lorella Cuccarini, in cui ha raccontato la sua 'nuova' vita dopo il programma.

"Dico una cosa senza vergognarmene e ne vado molto fiero. Sono tornato a fare l’imbianchino una settimana dopo il programma perché mi servivano 100 euro per comprare l’autotune da portarmi ai live", ha rivelato Opi, "quindi mi sono detto: 'Com’è che faccio a prendermeli?'. Era il modo più veloce e poi ho dato una mano anche a papà perché sta lavorando gli ultimi anni prima di andare in pensione".

Opi era stato eliminato alla prima puntata del serale di Amici 2025, ma coltiva ancora il suo sogno supportato dalla famiglia: "Papà è contento, mi ha detto 'Non smettere, vai avanti e studia'", ha spiegato. All'interno del programma il rapporto con la sua professoressa Anna Pettinelli è stato complicato: "Sembravamo marito e moglie che litigano, però mi è piaciuto tanto avere un rapporto con lei così, se riguardo le clip qualche risata me la faccio, ma tante volte avrei dovuto ascoltare, invece ho sempre cercato di fare di testa mia. Ha fatto una grande battaglia per portarmi al serale. Non vedo l’ora di rivederla".