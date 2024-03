Fede e riflessione a Milis, il programma della Settimana Santa

La parrocchia di San Sebastiano martire, a Milis, si prepara con grande fede ad accogliere i riti della Settimana Santa, un momento di profonda spiritualità per la comunità religiosa. A guidare i fedeli in questo periodo di preghiera e riflessione è il parroco, don Antonello Angioni, che ha reso noto il dettagliato programma delle celebrazioni. Le celebrazioni avranno inizio il 24 marzo, Domenica delle Palme, con una cerimonia solenne che si terrà alle ore 9:30 presso la chiesa di Santa Vittoria. Qui avrà luogo la tradizionale benedizione delle palme e ramoscelli d’ulivo, seguita da una processione che attraverserà le vie del centro. A seguire, nella chiesa parrocchiale di San Sebastiano, si terrà la Santa Messa solenne. Martedì Santo, 26 marzo, alle ore 18:30, si terrà un concerto spirituale quaresimale, intitolato “Hosanna! Cantando a Cristo Signore”. Un’occasione per immergersi nelle profonde melodie sacre e celebrare con devozione il periodo liturgico. Specificatamente, l’evento sarà arricchito da splendide esecuzioni musicali, che offrirà ai presenti un’esperienza di elevazione spirituale attraverso la bellezza delle

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie