Oristano

Informazioni e una richiesta di impegno alle 88 amministrazioni comunali dell’Oristanese

Con l’arrivo dei primi caldi si alza la guardia nell’Oristanese – territorio ricco di stagni, nei quali proliferano le zanzare – per evitare che gli insetti trasmettano ad animali e uomini il virus della West Nile e l’Usutu virus. Per questo la Asl 5 di Oristano ha avviato anche quest’anno una campagna di informazione su come prevenire la diffusione dei due virus.

Il Dipartimento di Igiene e prevenzione sanitaria, diretto dalla dottoressa Maria Valentina Marras, e il Servizio di sanità animale, diretto dal dottor Enrico Vacca, hanno inviato a tutte le 88 le amministrazioni comunali della provincia una nota informativa sui virus e sulle attività da mettere in campo pertenere sotto controllo le zanzare nei territori di propria competenza. Saranno coinvolti medici di famiglia, pediatri di libera scelta e strutture socio-sanitarie.

Il virus West Nile, trasmissibile dagli uccelli infetti all’uomo o ad altri animali attraverso la puntura di zanzara, nell’80% dei casi si sviluppa in maniera asintomatica, nel 20% causa sintomi simili a quelli influenzali (febbre, mal di testa, nausea e vomito) e in una percentuale inferiore all’1% può provocare encefaliti o meningoencefaliti.