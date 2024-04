Sanità Avviso della Asl 5 di Oristano

Avviso della Asl di Oristano

Il Servizio di farmacia territoriale dell’Azienda socio-sanitaria locale di Oristano ha pubblicato le date di aperture delle sedi di Ales e Bosa per il resto dell’anno.

Ad Ales la Farmacia territoriale, che ha sede in via IV novembre, sarà aperta dalle ore 8.30 alle 13 in questi giorni: 17 e 29 aprile; 15 e 29 maggio; 12 e 26 giugno; 10 e 24 luglio; 7 e 21 agosto; 4 e 18 settembre; 2, 16 e 30 ottobre; 13 e 27 novembre; 11 e 23 dicembre 2024 e 8 gennaio 2025.

La Farmacia territoriale di Bosa, situata all’ospedale Mastino, sarà operativa dalle 8.30 alle 13.00 in questi giorni: 6 maggio; 3 giugno; 1 e 29 luglio; 26 agosto; 23 settembre; 21 ottobre; 18 novembre; 16 dicembre 2024.

Restano invariati i giorni e gli orari di apertura della Farmacia territoriale di