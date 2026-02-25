Con la prima serata del Festival della Canzone Italiana si è aperta anche la sfida parallela del FantaSanremo, il fantasy game che ogni anno coinvolge migliaia di spettatori.

Non conta solo la performance musicale. Tra bonus e malus, che vanno oltre la classifica delle canzoni, sono le azioni che portano o fanno perdere punti ai cantanti in gara. Alcune valgono per tutte le serate, altre verranno svelate giorno per giorno durante la settimana del festival.

Ecco la classifica della prima giornata, con i punteggi ufficiali:

– Lda e Aka7even: 165 punti

– Bambole di Pezza: 120 punti

– Dargen D’Amico: 110 punti

– Leo Gassmann: 105 punti

– J-Ax: 100 punti

– Sal Da Vinci: 100 punti

– Ditonellapiaga: 90 punti

– Eddie Brock: 75 punti

– Malika Ayane: 65 punti

– Arisa: 60 punti

– Serena Brancale: 60 punti

– Samuraj Jay: 60 punti

– Fedez e Masini: 55 punti

– Levante: 55 punti

– Sayf: 55 punti

– Elettra Lamborghini: 50 punti

– Maria Antonietta e Colombre: 50 punti

– Ermal Meta 45 punti

– Luchè: 45 punti

– Fulminacci: 45 punti

– Nayt: 40 punti

– Patty Pravo: 40 punti

– Tommaso Paradiso: 35 punti

– Michele Bravi: 35 punti

– Francesco Renga: 35 punti

– Enrico Nigiotti: 30 punti

– Mara Sattei: 25 punti

– Chiello: 25 punti

– Raf: 15 punti

– Tredici Pietro: 10 punti

Ai punti delle singole esibizioni si sono sommati ulteriori punti svelati successivamente dal team Fantasanremo. I punteggi al momento sono parziali, tutto è ancora da decidere.

Sessanta punti per Ditonellapiaga che si è esibita per prima. A farle fare il pieno di punti soprattutto l'outfit (tra strascico, colore rosso, occhiali da sole e anelli). L'esibizione di Michele Bravi è valsa 25 punti grazie a una standing ovation parziale e alla scelta di indossare anelli e un indumento di colore rosso. Con le esibizioni di ieri sera Sayf ha guadagnato 35 punti, Mara Sattei 15 punti, Dargen D'Amico 50 punti e Arisa 30. Luchè, con i suoi occhiali da sole e gli anelli al dito, ha guadagnato 25 punti. Per lui anche il bonus per essere stato presentato da un co-conduttore.

Patty Pravo ha perso 5 punti per non aver sceso la scalinata (malus della prima serata), ma grazie agli anelli, all'outfit luminoso, all'abito con strascico e alla scelta di non toccare il microfono per i primi 30 secondi è arrivata a 30 punti.

35 punti per Levante grazie all'inchino con la mano sul cuore, gli anelli, l'outfit luminoso e la scelta di non toccare il microfono per i primi 30 secondi. Per Fedez & Masini sicuri 20 punti grazie agli anelli indossati, la presentazione di Can Yaman e il direttore con papillon.

Eddie Brock ha conquistato 50 punti per aver indossato anelli, braccialetto azzurro e un performer sul palco. Sal Da Vinci ha fatto il pieno di punti: ben 75. Ha cantato sulle scale, è sceso in platea, si è inchinato con la mano sul cuore e ha ricevuto persino una parziale standing ovation.

Enrico Nigiotti ha conquistato 20 punti grazie all'inchino con la mano sul cuore e gli anelli indossati. Chiello si è fermato a 15, mentre Tredici Pietro è andato in negativo: i problemi tecnici gli hanno fatto perdere 20 punti e il suo punteggio finale è di -5.

Ben ottanta punti per l'esibizione delle Bambole di pezza, che si sono classificate seconde dopo LDA e Aka 7even.