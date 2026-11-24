(Adnkronos) - Perché è saltata l’intervista a Beppe Grillo nella nuova edizione di Belve? “Perché le condizioni per fare questa intervista secondo me non erano tanto accettabili. Non voglio esagerare questa cosa ma quando i paletti sono troppi forse è meglio non farla proprio l’intervista”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, la conduttrice di Belve Francesca Fagnani, intervistata da Giorgio Lauro e Nancy Brilli. Anche il Generale Vannacci non sarà nella sua trasmissione. “Quando il suo portavoce mi ha proposto Vannacci era in campagna elettorale e quindi non mi andava di essere strumentalizzata. Belve è un ritratto. Io non faccio promozione ai film o ai libri e non la faccio nemmeno ai politici”.

Queste puntate di Belve potrebbero esser le ultime prodotte per la Rai? “Siamo qui, sto per andare in onda e lo faccio orgogliosamente dalla Rai”, ha risposto la giornalista a Un Giorno da Pecora. A proposito di Rai, è vero che quest’anno andrà a Sanremo? “Ma no, era solo uno scherzo di Carlo Conti”. Domani lei compirà 50 anni. “Che impressione. Io però me ne sento 37…” Come festeggerà? “In studio, a registrare la seconda puntata”. E’ stata più vicina a condurre Report o Chi l’ha visto? “A Report non sono mai stata vicina, è uscito il mio nome più volte ma non mi è mai stato offerto. Per Chi l’ha visto invece avevo risposto di sì con piacere”. Lei è una grande tifosa romanista: meglio lo scudetto alla Roma o Giorgia Meloni a Belve? “Con tutto il rispetto, meglio lo scudetto. Ci mancherebbe che metta un interesse personale davanti a quello della comunità giallorossa…”.