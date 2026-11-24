(Adnkronos) - “Abbiamo deciso di proseguire il progetto #RigeneraBoschi fino a dicembre 2028 e di ampliarlo inserendo due nuove regioni, il Lazio e la Sicilia, con due nuovi boschi individuati grazie al contributo di Pefc Italia: questo porta a otto i siti monitorati per studiare biodiversità diverse confrontando aree a libera crescita e aree a gestione forestale sostenibile. Continua inoltre la collaborazione con l'Università di Bari e il professor Sanesi per indagare il rapporto degli italiani con i boschi, i cui risultati arriveranno a metà dicembre e offriranno un contributo utile per il Piano nazionale di ripristino della natura. Il progetto si contamina continuamente con i territori, come dimostra il libro realizzato per le scuole del Parco del Pollino o il sentiero didattico di due chilometri recuperato nelle Colline Metallifere insieme alla Regione Toscana. Parallelamente cresce l'educazione ambientale con la piattaforma realizzata insieme a Civicamente, che utilizza anche laboratori e giochi con l'intelligenza artificiale per studenti dalla terza elementare alla terza media: oggi sono 5.200 i ragazzi coinvolti e puntiamo a raggiungere quota 7.000 nell'anno scolastico 2026-2027. Un impegno premiato anche a Ecomondo con il Premio Sviluppo Sostenibile e dal patrocinio di Mase e Masaf”. Sono le parole di Federica Petra Colombo, responsabile relazioni esterne di Sorgenia, in occasione dell’evento ‘#Rigeneraboschi: i risultati del monitoraggio a due anni dall'avvio’, organizzato da Sorgenia a Milano.