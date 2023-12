Faceva pascolare il gregge su un terreno non suo: denunciato dai carabinieri

Ortacesus

Dopo una segnalazione dell’affittuaria



Portava abitualmente il proprio gregge di pecore a pascolare su un terreno altrui. Un allevatore di Orune, 69 anni, già noto per vicende giudiziarie, è stato denunciato dai carabinieri.

È accusato di introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo.

L’episodio è accaduto a Ortacesus.

Una donna che aveva preso in affitto quei terreni dal Comune ha segnalato la presenza frequente del bestiame ai carabinieri della stazione di Senorbì, i quali hanno avviato una indagine.

Non è stato difficile verificare la presenza abusiva delle pecore su quel terreno e per l’allevatore è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari.

Martedì, 19 dicembre 2023