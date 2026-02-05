Fabrizio Frizzi avrebbe compiuto oggi, giovedì 5 febbraio, 68 anni. Il celebre conduttore televisivo, ricordato da pubblico e colleghi come il 'volto buono della tv' è scomparso il 26 marzo del 2018 a causa di un'emorragia cerebrale, lasciando un vuoto profondo nel cuore di chi ha avuto il piacere di conoscerlo e di lavorare al suo fianco.

A ricordarlo nel giorno del suo compleanno è stato Carlo Conti che sui social ha condiviso uno scatto con l'amico e collega e ha scritto: "Buon compleanno amico mio". Un legame quello tra i due che era stato celebrato sul palco del Festival di Sanremo dello scorso anno, quando Conti, insieme ad Antonella Clerici e Gerry Scotti, aveva reso omaggio a Frizzi con il brano 'Un amico in me', interpretato dallo stesso Fabrizio Frizzi in passato.