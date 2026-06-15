(Adnkronos) - Si è conclusa con la vittoria di Shoefitr.io - tecnologia che aiuta chi compra scarpe online a scegliere la taglia giusta senza provarle fisicamente - la decima edizione della Startup Competition dell’Innovation Village Retail, lo spazio di Expo Riva Schuh e Gardabags dedicato alle tecnologie e ai trend emergenti, realizzato da Riva del Garda Fierecongressi in collaborazione con Retail Hub. Un osservatorio privilegiato per intercettare le soluzioni tecnologiche che stanno trasformando il settore, una fiera nella fiera aperta a startup, aziende, istituzioni e professionisti, in cui condividere la cultura dell’innovazione e creare occasioni di networking e di business tra realtà emergenti e player affermati.

In cinque anni e dieci edizioni, l’iniziativa ha registrato una crescita costante, coinvolgendo complessivamente 85 startup provenienti da 19 Paesi. Un risultato che conferma la forte vocazione internazionale del progetto e la sua capacità di attrarre e valorizzare soluzioni innovative a livello globale. La solidità del percorso intrapreso e il crescente riconoscimento ottenuto dall’iniziativa hanno inoltre favorito l’estensione del format oltre i confini nazionali, con l’obiettivo di intercettare i principali trend e driver dell’evoluzione del mercato internazionale. In quest’ottica, dopo le tappe realizzate nel Regno Unito e in Messico nel corso del 2025, il tour internazionale quest’anno è approdato negli Stati Uniti, consolidando ulteriormente il posizionamento del progetto come piattaforma di riferimento per l’innovazione nel settore retail.

Shoefitr.io ha conquistato la giuria - guidata da Alberto Mattiello, esperto di innovazione del Comitato Scientifico di Expo Riva Schuh e Gardabags, nonché membro dell’Advisory Board di Retail Hub – e si è imposta su altre otto realtà innovative selezionate a livello internazionale, distinguendosi per la capacità di rispondere alle nuove esigenze del mercato attraverso una soluzione capace di coniugare innovazione tecnologica, sostenibilità e impatto concreto sul business. Anche per questa edizione è stato confermato l'Investor Simulator, il format che permette ai giurati di allocare un budget virtuale tra le startup in gara simulando le dinamiche di investimento reali e contribuendo a rendere la competizione ancora più vicina alle logiche del mercato.

La "Fit Intelligence" della start up si basa su due livelli di scansione che lavorano in sinergia: i consumatori scansionano i propri piedi tramite l'app web mobile di Shoefitr prima dell'acquisto, generando la geometria reale nel momento esatto dell'intenzione d'acquisto. Poi le fabbriche e i brand scansionano le scarpe finite dopo la produzione utilizzando l'hardware di Shoefitr, rilevando il volume e le dimensioni effettive. La piattaforma mette in relazione entrambi i dati e così, proprio grazie a questo incontro tra il piede reale e la scarpa finita, che si possono prevedere ed evitare i resi.

Il settore fashion e retail sta attraversando una profonda trasformazione guidata da intelligenza artificiale, digitalizzazione e sostenibilità. Sempre più brand stanno investendo in tecnologie innovative per migliorare esperienza d'acquisto, efficienza operativa e tracciabilità della filiera, anche in risposta alle nuove normative europee. In questo contesto, le startup si confermano un motore fondamentale dell'innovazione, sviluppando soluzioni capaci di rispondere in modo rapido e concreto alle nuove esigenze del mercato.

Le nove startup selezionate per l’Innovation Village Retail la Startup Competition hanno offerto un insieme di soluzioni che conferma come intelligenza artificiale, sostenibilità, personalizzazione e digitalizzazione siano oggi i principali motori dell'innovazione nel fashion retail. Dalla tracciabilità digitale e dal Digital Product Passport proposti da Hala e Circular Solution, alle nuove frontiere della personalizzazione e della produzione on demand sviluppate da PlatformE, Tailoor e CustomWrkshop powered by Threedium, fino alle tecnologie di digital twin e contenuti 3D di Voxelo. Ampio spazio anche alle soluzioni dedicate all'esperienza d'acquisto e al fitting intelligente, con Sooley e Shofitr.io, tecnologia capace di migliorare la scelta del prodotto e ridurre i resi grazie all'utilizzo di scansioni e dati avanzati. A completare il panorama, Ustyle ha presentato una piattaforma in grado di rivoluzionare l'e-commerce attraverso suggerimenti dinamici di outfit e abbinamenti personalizzati.